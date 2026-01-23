影／貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

新北市貢寮區和美街今上午11時，一輛汽車不明原因撞斷護欄翻落路旁5公尺深河床，水淹一半車身，警、消到場救援，從車內救出2名傷者，駕駛張男於下午1點5分宣告不治、1男輕傷。據瞭解，兩人是兄弟，墜河原因待查。

新北市消防局11時獲報，貢寮區和美街有汽車墜谷，整輛側翻掉進河裡，四輪朝一，深度約5公尺，駕駛人還在裡面，車門打不開，疑受困。出動汐止中隊、雙溪、貢寮、瑞芳、九份、秀峰分隊，共13車26人前往救援。

消防人員趕至現場，發現水位半個車身高，車內有2人，先後將張姓兩人救出，60歲張姓駕駛OHCA，送貢寮保健站；50歲張姓乘客男頭部有撕裂傷、清醒，送部立基隆醫院。