快訊

平鎮透天厝疑電器因素釀火警 桃園消防提醒3防範要點

桃園電子報／ 桃園電子報

373214
桃園市平鎮區昨日晚間20時許發生一起住宅火警。圖：消防局提供

桃園市平鎮區昨(22)日晚間20時許發生一起住宅火警，起火地點為一棟4樓透天厝，疑似因電器因素導致3樓房間起火，所幸鄰居發現屋內冒出火煙，立即通報消防局，並同步通知起火住戶，未造成人員傷亡。第四大隊平鎮分隊獲報到場迅速佈水線搶救，成功將火勢撲滅並有效防止延燒，現場狀況迅速獲得控制，避免災害進一步擴大，實際起火原因尚待火調科進一步鑑定。

2026 01 22 210115 0
平鎮分隊獲報到場迅速佈水線搶救，成功將火勢撲滅並有效防止延燒。圖：消防局提供

平鎮分隊表示，依據內政部消防署統計資料，電氣因素長期名列建築物火災發生原因前三名，民眾平時應提高警覺，定期檢視家中臥室、客廳及廚房等場所之電氣設備使用情形，以降低火災發生風險。平鎮消防分隊長黃嘉男也提醒，有關居家防火方面尤須注意幾點事項，首先，定期檢查家中電器設備及電線是否老舊、破損，避免延長線或插座超負載使用；且住宅各樓層及房間應安裝住宅用火災警報器，以利及早發現火災、爭取逃生時間；同時避免在住家內堆積過多雜物，以降低火災發生時的延燒風險與危害程度。

平鎮分隊表示，此次火警能迅速獲得控制，感謝平鎮區消防及義消人員即時投入救援，展現專業與效率，使災害未持續擴大，成功守護民眾生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮透天厝疑電器因素釀火警 桃園消防提醒3防範要點

火災 桃園

桃園市平鎮區昨日晚間20時許發生一起住宅火警。圖：消防局提供

