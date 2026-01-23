影／台東烏石鼻釣客落海 O型救援消防一甩拉上艇

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

海巡署第十巡防區指揮部今天上午9點多接獲縣消防局轉報，有釣客於烏石鼻鼻頭礁岩處落海，請求救援。第13岸巡隊立即派遣烏石鼻、長濱安檢所及第一機動巡邏站攜帶救生裝備前往現場，並聯繫鄰近作業船筏協助救援。同時，消防局隨即派遣成功大隊、長濱分隊及成功分隊出勤，抵達後立即出動船艇展開救援行動。

現場由消防人員及水域機能型義消人員合作，採用O型救援方式，成功將僅以雙手攀附膠筏的落海釣客拉上救援船艇，並迅速載返港口，交由救護人員接手處置。經評估，釣客生命徵象穩定，僅有軀幹及四肢擦傷，現場完成包紮與保暖處置後，隨即後送衛福部成功分院進一步觀察治療。

海巡署東部分署第13岸巡隊呼籲，民眾前往海域活動應注意自身安全，可多利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等資訊，並留意災害警戒訊息，提高風險意識。如發現有人落海、溺水等意外事故，可撥打118服務專線。

台東烏石鼻鼻頭礁岩處落海釣客，被海巡、消防及漁民合力成功救上岸，生命徵象穩定無礙。圖／台東縣消防局提供
台東烏石鼻鼻頭礁岩處落海釣客，被海巡、消防及漁民合力成功救上岸，生命徵象穩定無礙。圖／台東縣消防局提供

