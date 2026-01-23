高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 雲梯車高度有極限 靠這方式滅火

高雄市鼓山區裕誠路建築中的高樓今天凌晨發生火警，超高大樓的火警救災再度掀起熱議。由於這棟大樓仍施工中，許多消防設備尚不完整備，高雄市消防局只能以人力室內布線加雲梯車搶滅火勢，才在2小時滅火。

這棟興建中的大樓將興建30層高樓，目前蓋到26層，約80公尺高，消防法規的中繼幫浦與建築法規規定的連結送水管都還未完備，無法使用，高雄市原本有1輛70公尺雲梯車，但已退役，新購1輛70公尺雲梯車今年底才會服役，目前端靠7輛50公尺雲梯車搶救高樓火警，有其極限。

高雄市中華消防分隊長陳友銘坦言，這場的火災只能靠消防人員爬樓梯，以人力接水線上樓滅火，起火原因仍待火場鑑識調查。

面對今天凌晨的超高大樓火警，50公尺雲梯車只能輔助滅火，又因大樓未完工，端靠人力室內布線滅火，幸沒人受困，如果有人受困，消防高層說，也只能靠人力配合雲梯車救人。

高雄市特搜大隊長蘇裕銘表示，一般雲梯車加上籃架可達72公尺，但是伸腳架後與大樓之間存在三角函數問題，斜邊不可能伸展到72公尺，如果大樓前面的環境不佳，雲梯車被迫要停得更遠，相對伸展高度也會更低。

蘇裕銘說，如果大樓高度高於70公尺左右，只能靠人力揹水帶上樓室內布線，或視室內環境，加上戶外垂直布線，讓水箱車打水上樓滅火；每公斤水壓可打10公尺，平均一輛消防水箱車可打到150公尺，但因大樓環境不同，必要時還得揹移動式幫浦上樓加壓。至於救人的話，只能靠人力加車輛接駁，高雄市城中城大樓火警，就是以這種方式救人。

蘇裕銘表示，超高大樓的救災方法，就靠人、器材裝備、大樓設備和車輛4項來救災、救人，如果直升機派得上場，便是第五項方法，視火場環境來採取戰術，並沒有一定的模式。

香港宏福苑大樓火警，因濃煙等問題，直升機派不上，雖後來有人提到以無人機裝備水帶上樓滅火，但是，消防人員認為「現階段無人機救火，仍只是噱頭」。