影／引擎飆溫剛停路肩就起火 國1汐五高架火燒車

國道1號汐五高架道北向三重路段稍早發生的火燒車事故，初步了解是33歲黃姓男子駕駛小客車，行進間發現引擎室溫度飆升並開始冒煙，連忙停靠路肩隨即竄出火苗，且火勢迅速擴大導致整輛車都起火燃燒。

國道警方和新北市消防局約上午10時47分接獲報案，立即派遣人車趕往處置，封閉外側2個車道及路肩處理事故，幸好黃男及時停車逃生，沒有受傷也沒波及其他車輛，現場於11時44分完全排除，全線恢復通車。

警方提醒用路人若發現車輛故障，應開啟方向燈並注意後方來車，漸進式離開車道停在路肩待援，若車輛無法駛離車道，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌。