盯到人發毛！土地公沿街討紅包遭送辦 法院卻裁定不罰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鳳山區街頭去年10月期間出現有人裝扮成民間信仰的「土地公」，手持提籃沿途向店家索取紅包，不給錢甚至盯著店家看不走，讓不少居民感到不安、困擾，警方依違反社會秩序維護法將「土地公」送辦，但高雄地院法官審理後認為，店家仍可以自由決定是否給錢，難認強索財物，因此裁定不罰。

警方移送指出，莊姓與楊姓男子於去年10月14日在鳳山區大東一路與光明路一帶，穿著紅衣古裝、假扮土地公向周遭店家索取紅包，警方依據網路輿論指稱，若店家不給錢，2人便會「站崗」許久，造成店家困擾，認定2人藉端滋擾、強索財物，將其依違反社維法強索財物移送法辦。

不過，高雄地院法官在裁定書中指出，社維法中的「強索財物」，雖然不以達到強暴、脅迫為必要，但仍須有「妨害相對人自由意志」且「有害於社會秩序」的具體行為才構成，但警方只提供民眾社群軟體Threads截圖證據，發現發文者在貼文中明確呼籲「遇到不要給這位錢」，這反而證明了遇到索討的民眾或店家，在主觀上仍保有「決定是否給予結緣費」的選擇權，並非處於無法抗拒的狀態。

法官認為，因為沒有任何一位受害商家出面製作筆錄，無法證明2人究竟索討多少財物，或具體施用了何種手段讓店家感到被強迫，即便「裝神弄鬼」行徑特殊，但若僅是單純站立索討而未施加壓力妨害他人意志，尚難構成法律上的強索行為，因此裁定不罰。

高雄鳳山出現男子「裝神弄鬼」假扮土地公沿街討要紅包，讓居民不堪其擾。圖／翻攝自threads@m_i_n_o_w_
