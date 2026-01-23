快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺，有如噴泉，經消防及水公司人員緊急搶修，約20分鐘將狀況解除，水公司估計修復費約10萬元，將向肇事者索賠。

苗栗縣消防局指出，清晨5點10分接獲通報，派員趕往處理發現地上式消防栓損壞，水噴出高度約3公尺，中正路兩條車道都淹水，消防人員嘗試關閉制水閥，但制水閥孔蓋鎖死無法打開，同步聯繫自來水公司人員到場維修。

警方初步調查，駕車女子因不明原因偏移車道，不慎自撞對向道路的消防栓，駕駛人酒測值0，無人傷亡，肇事原因待調查釐清。

頭份警分局呼籲駕駛人，駕駛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。

女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞毀對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／苗栗縣消防局提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞毀對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／苗栗縣消防局提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供
女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺。圖／警方提供

自撞

延伸閱讀

防山坡地非法開發 苗栗縣府宣示檢舉成案獎金5000元

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

苗栗140線苑裡段拓寬動土 優化聯絡國道3號路網

連2次大停水...基市府質疑剝奪知情權 水公司：搶修前有與市府聯繫

相關新聞

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿...

影／引擎飆溫剛停路肩就起火 國1汐五高架火燒車

國道1號汐五高架道北向三重路段稍早發生的火燒車事故，初步了解是33歲黃姓男子駕駛小客車，行進間發現引擎室溫度飆升並開始冒...

盯到人發毛！土地公沿街討紅包遭送辦 法院卻裁定不罰

高雄市鳳山區街頭去年10月期間出現有人裝扮成民間信仰的「土地公」，手持提籃沿途向店家索取紅包，不給錢甚至盯著店家看不走，...

去年6月成大旁車禍釀1死2傷 76歲婦人涉過失致死罪起訴

76歲劉姓婦人去年6月8日開車行經台南東區大學路與勝利路口時，失控闖越路口紅燈後，先擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車...

影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓

苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴...

影／國1汐五高架三重路段火燒車 後方車流回堵約1公里

國道1號汐五高架北向北上30.7km過五股轉接道約三重路段，上午11時許有1輛小客車停在路肩起火燃燒，消防局獲報趕往搶救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。