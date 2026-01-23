聽新聞
0:00 / 0:00
影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓
苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺，有如噴泉，經消防及水公司人員緊急搶修，約20分鐘將狀況解除，水公司估計修復費約10萬元，將向肇事者索賠。
苗栗縣消防局指出，清晨5點10分接獲通報，派員趕往處理發現地上式消防栓損壞，水噴出高度約3公尺，中正路兩條車道都淹水，消防人員嘗試關閉制水閥，但制水閥孔蓋鎖死無法打開，同步聯繫自來水公司人員到場維修。
警方初步調查，駕車女子因不明原因偏移車道，不慎自撞對向道路的消防栓，駕駛人酒測值0，無人傷亡，肇事原因待調查釐清。
頭份警分局呼籲駕駛人，駕駛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言