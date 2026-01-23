影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓

苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴出高達3公尺，有如噴泉，經消防及水公司人員緊急搶修，約20分鐘將狀況解除，水公司估計修復費約10萬元，將向肇事者索賠。

苗栗縣消防局指出，清晨5點10分接獲通報，派員趕往處理發現地上式消防栓損壞，水噴出高度約3公尺，中正路兩條車道都淹水，消防人員嘗試關閉制水閥，但制水閥孔蓋鎖死無法打開，同步聯繫自來水公司人員到場維修。

警方初步調查，駕車女子因不明原因偏移車道，不慎自撞對向道路的消防栓，駕駛人酒測值0，無人傷亡，肇事原因待調查釐清。