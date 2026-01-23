聽新聞
去年6月成大旁車禍釀1死2傷 76歲婦人涉過失致死罪起訴
76歲劉姓婦人去年6月8日開車行經台南東區大學路與勝利路口時，失控闖越路口紅燈後，先擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口的74歲陳姓老翁，致陳翁彈飛至對向車道另轎車擋風玻璃上重創，送醫後不治，這起車禍造成1死2傷，檢方今依涉過失致死罪嫌起訴劉婦。
檢警調查，劉婦去年6月8日下午1時46分，開車沿東區大學路由東往西方向行駛，經大學與勝利路交岔路口時，暴衝闖越路口紅燈號誌，擦撞前方陳、吳2騎士分別騎乘兩輛機車。另有陳翁騎乘腳踏車沿同向行駛欲左轉駛入勝利路。
劉婦車子先撞擊陳、吳2機車，又往前撞擊陳，再撞擊停放在勝利路旁多輛機車才停下，導致陳、吳2騎士腿部受傷，而陳翁遭撞後彈飛至對向車道由馬姓駕駛所開轎車引擎蓋上方。陳翁因氣血胸、四肢骨折等傷害，送醫急救後不治。
案經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，劉婦駕駛轎車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，不明原因操作失控，為肇事原因。
檢方指出，劉婦留在肇事現場，主動向到場處理員警坦承肇事，符合自首要件，依涉過失致死罪嫌起訴，也建請法官依法減輕其刑。
