快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

影／蘆竹驚見「貨櫃」橫躺路中！警揭真相：可開罰3千

桃園電子報／ 桃園電子報

1769137103890
蘆竹區中正路與南竹路口一具巨大的貨櫃車斗竟停留在車道中央。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區中正路與南竹路口昨(22)日晚間20時43分許出現驚人一幕，一具巨大的貨櫃竟停留在車道中央，引發網友熱議。蘆竹警分局今日說明，該車疑似因故障導致車頭與車斗分離，司機一度駛離求援，雖然事後已由同行支援載走，但行為已違反交通法規，警方將通知駕駛到案說明。

1769137081787
車頭在分離後先行駛離，2分鐘後雖回到現場嘗試連結，但因故障無法成功載離。圖：讀者提供

警方表示，經調閱監視器後發現，該輛連結車行經中正路與南竹路口時，疑似因車輛機械故障，導致貨櫃斗與車頭意外分離。車頭在分離後先行駛離，2分鐘後雖回到現場嘗試連結，但因故障無法成功載離，隨後駕駛聯繫同行支援，直到21時25分才將貨櫃載離現場。

警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處可依道路交通管理處罰條例第59條之規定處1500元以上3000元以下罰鍰 ，以維護法律尊嚴與路人安全。

警方也呼籲，大型車輛駕駛在出門前一定要檢查車體結構確保安全，如不幸於道路上拋錨，應於第一時間在車後方放置警示標誌，通知後方來車，再通知拖吊，以確保交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】蘆竹驚見「貨櫃」橫躺路中！警揭真相：可開罰3千

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 運動部砸6000萬備戰經典賽 中華隊力拼前進邁阿密複賽

貨櫃

延伸閱讀

消防小隊長詹能傑命喪火場！同行胞弟聞噩耗返基隆處理後事

影／兄弟「豪傑」...小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：從優撫卹入忠烈祠

男童偷跑出門街上徘徊 蘆竹警民攜手「找爸媽」化解驚魂

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

相關新聞

高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 雲梯車高度有極限 靠這方式滅火

高雄市鼓山區裕誠路建築中的高樓今天凌晨發生火警，超高大樓的火警救災再度掀起熱議。由於這棟大樓仍施工中，許多消防設備尚不完...

影／蘆竹驚見「貨櫃」橫躺路中！警揭真相：可開罰3千

蘆竹區中正路與南竹路口一具巨大的貨櫃車斗竟停留在車道中央。圖：讀者提供 桃園市蘆竹區中正路與南竹路口昨(22)日晚間20時43分許出現驚人一幕，一具巨大的貨櫃竟停留在車道中央，引發網友熱議。蘆竹警分局

影／引擎飆溫剛停路肩就起火 國1汐五高架火燒車

國道1號汐五高架道北向三重路段稍早發生的火燒車事故，初步了解是33歲黃姓男子駕駛小客車，行進間發現引擎室溫度飆升並開始冒...

盯到人發毛！土地公沿街討紅包遭送辦 法院卻裁定不罰

高雄市鳳山區街頭去年10月期間出現有人裝扮成民間信仰的「土地公」，手持提籃沿途向店家索取紅包，不給錢甚至盯著店家看不走，...

去年6月成大旁車禍釀1死2傷 76歲婦人涉過失致死罪起訴

76歲劉姓婦人去年6月8日開車行經台南東區大學路與勝利路口時，失控闖越路口紅燈後，先擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車...

影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓

苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。