有洋蔥！8旬失智翁深夜迷途只想為兒做這事 太平警靠它找到家

台中陳姓8旬失智老翁日前晚餐後外出，結果迷路，待在太平區一家便利超商餐飲區數小時，警方巡簽發現，老翁稱「要幫兒子買零食，結果迷路了」，並發現老翁的智慧型手機一開啟，螢幕隨即顯示寫有「兒子」及一組手機號碼，經撥打電話順利聯繫上老翁的兒子，順利化解這場驚魂記。

台中市警局太平分局新平派出所警員戚碩杰、廖文啟，本月20日凌晨2點多執行巡邏勤務，巡簽至轄內旱溪東路一家超商時，發現一名老翁單獨坐在餐飲區椅子上，員警立即上前關懷，得知老翁迷路，老翁頻向員警表示不好意思，又稱「外出是要幫兒子買零食」等語。

員警耐心安撫其情緒，並眼尖的發現老翁褲子口袋內有1支智慧型手機，經老翁同意後，協助開啟手機，發現手機沒設密碼，一開啟螢幕時即顯示一組手機號碼，上面還標註「兒子」兩字，員警隨即撥打電話並確認對方的確為老翁之子。

老翁之子獲悉後即趕至現場，當看到父親安然無恙時，始放下心中大石並表示「父親前幾年才患有失智症狀，類似這種情形日漸頻繁，常常會想到子女們小時候的事情，就會突然外出走失」，非常感謝警方熱心幫忙，爾後會再多注意自己父親動態。