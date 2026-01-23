有洋蔥！8旬失智翁深夜迷途只想為兒做這事 太平警靠它找到家
台中陳姓8旬失智老翁日前晚餐後外出，結果迷路，待在太平區一家便利超商餐飲區數小時，警方巡簽發現，老翁稱「要幫兒子買零食，結果迷路了」，並發現老翁的智慧型手機一開啟，螢幕隨即顯示寫有「兒子」及一組手機號碼，經撥打電話順利聯繫上老翁的兒子，順利化解這場驚魂記。
台中市警局太平分局新平派出所警員戚碩杰、廖文啟，本月20日凌晨2點多執行巡邏勤務，巡簽至轄內旱溪東路一家超商時，發現一名老翁單獨坐在餐飲區椅子上，員警立即上前關懷，得知老翁迷路，老翁頻向員警表示不好意思，又稱「外出是要幫兒子買零食」等語。
員警耐心安撫其情緒，並眼尖的發現老翁褲子口袋內有1支智慧型手機，經老翁同意後，協助開啟手機，發現手機沒設密碼，一開啟螢幕時即顯示一組手機號碼，上面還標註「兒子」兩字，員警隨即撥打電話並確認對方的確為老翁之子。
老翁之子獲悉後即趕至現場，當看到父親安然無恙時，始放下心中大石並表示「父親前幾年才患有失智症狀，類似這種情形日漸頻繁，常常會想到子女們小時候的事情，就會突然外出走失」，非常感謝警方熱心幫忙，爾後會再多注意自己父親動態。
太平警分局分局長李珏民表示，家中如有高齡或失智之長輩，應多予關懷及注意生活起居等，儘量陪同出入並可向社會局申請安心手鍊，或在明顯處為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，避免發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言