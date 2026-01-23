快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

有洋蔥！8旬失智翁深夜迷途只想為兒做這事 太平警靠它找到家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中陳姓8旬失智老翁日前晚餐後外出，結果迷路，待在太平區一家便利超商餐飲區數小時，警方巡簽發現，老翁稱「要幫兒子買零食，結果迷路了」，並發現老翁的智慧型手機一開啟，螢幕隨即顯示寫有「兒子」及一組手機號碼，經撥打電話順利聯繫上老翁的兒子，順利化解這場驚魂記。

台中市警局太平分局新平派出所警員戚碩杰、廖文啟，本月20日凌晨2點多執行巡邏勤務，巡簽至轄內旱溪東路一家超商時，發現一名老翁單獨坐在餐飲區椅子上，員警立即上前關懷，得知老翁迷路，老翁頻向員警表示不好意思，又稱「外出是要幫兒子買零食」等語。

員警耐心安撫其情緒，並眼尖的發現老翁褲子口袋內有1支智慧型手機，經老翁同意後，協助開啟手機，發現手機沒設密碼，一開啟螢幕時即顯示一組手機號碼，上面還標註「兒子」兩字，員警隨即撥打電話並確認對方的確為老翁之子。

老翁之子獲悉後即趕至現場，當看到父親安然無恙時，始放下心中大石並表示「父親前幾年才患有失智症狀，類似這種情形日漸頻繁，常常會想到子女們小時候的事情，就會突然外出走失」，非常感謝警方熱心幫忙，爾後會再多注意自己父親動態。

太平警分局分局長李珏民表示，家中如有高齡或失智之長輩，應多予關懷及注意生活起居等，儘量陪同出入並可向社會局申請安心手鍊，或在明顯處為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，避免發生憾事。

台中市警局太平分局員警協助陳姓老翁返家。圖／讀者提供
台中市警局太平分局員警協助陳姓老翁返家。圖／讀者提供
台中市警局太平分局員警協助陳姓老翁（左）返家。圖／讀者提供
台中市警局太平分局員警協助陳姓老翁（左）返家。圖／讀者提供

失智症

延伸閱讀

鼻上小黑痣2年變大出血 老翁確診「基底細胞癌」

失智翁夜間牽腳踏車問路 機警軍營衛兵報案...警助返家

安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻體力不支坐路旁

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

相關新聞

掃蕩死灰復燃萬華鑽石大樓應召站 2業者聲押 1人交保

台北地檢署獲報，指萬華鑽石大樓色情業有死灰復燃跡象，且有外籍女子賣淫，檢方暗中蒐證多時，昨天認為時機成熟，指揮萬華分局搜...

台南歸仁資安及智慧科技研發大樓今晨傳火警 3樓無人機區燒毀

台南歸仁國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3、4樓今凌晨1時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往搶救，...

有洋蔥！8旬失智翁深夜迷途只想為兒做這事 太平警靠它找到家

台中陳姓8旬失智老翁日前晚餐後外出，結果迷路，待在太平區一家便利超商餐飲區數小時，警方巡簽發現，老翁稱「要幫兒子買零食，...

影／台中南區74歲翁開車擦撞 76歲騎士倒地滿地血

台中市南區今上午傳出嚴重車禍，74歲嚴姓老翁開車疑未注意，向前追撞另名騎機車的76歲江姓老翁，釀江翁當場側摔，頭部因撞擊...

影／年關近…高雄攤商月內被偷2次不忍了 貼文罵賊「有排班表？」

年關近，宵小多！高雄市宋姓女子在鳳山第一公有市場經營素食食材攤，本月初近千元食材遭竊，警方逮到陳姓犯嫌；沒料，謝姓男子又...

險重演太魯閣悲劇！台東大貨車手剎未拉滑落卡鐵軌 駕駛起訴

台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。事件也讓人聯想到2021...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。