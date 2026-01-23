澎湖男酒駕自撞肇事 車毀人傷還送辦

快訊

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖縣道204線烏崁段今天發生自小客車自撞交通事故，自小客車翻覆路旁草叢，卓姓男子受困車內，經警消破門救出，酒側值高達0.34mg/L，警方依公共危險送辦。

馬公分局今天上午6時6分接獲通報，於縣道204線烏崁段5.7公里處發生自小客車交通事故，消防局派遣湖西及馬公分隊共3車6人前往搶救，由小隊長許朝琳負責現場指揮。

警消人員抵達現場，發現自小客車車頂朝下，駕駛人1人受困車內，經勤務人員利用破壞器材將副駕駛座車門破壞，順利將駕駛人救出，駕駛人意識清醒。

警方調查，27歲卓姓男子獨自駕駛自小客車，由郊區往馬公市區方向行駛時，不慎碰撞路旁號誌桿肇事，發現卓男身上散發濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度檢測，測得數值為0.34mg/L。由於卓男臉部及左大腿2處有撕裂傷，經救護人員清洗傷口、包紮止血後送往三總澎湖分院就醫。

馬公分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能造成他人無辜傷亡，警方將持續加強取締酒駕行為，請民眾切勿心存僥倖，以共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬公 交通事故 澎湖縣

