快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

影／龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」

桃園電子報／ 桃園電子報

618473408 17920353480237778 7692705629907358688 n e1769131792146
小偷動手前竟然還先向土地公合掌拜拜，彷彿在請示神明。圖：截自Threads-eva.wedding_

桃園市龜山區一名26歲女子，1月18日下午15時許前往萬壽路一段上的福德宮祭拜時，特地準備了找尋多間超商才買到的一之鄉與吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕作為供品，不料才放下短短10分鐘，竟被一名56歲吳姓男子順手牽羊。女子調閱監視器後更發現，吳男動手前竟然還先向土地公合掌拜拜，彷彿在請示神明，讓她無言直呼一定要「告爆」小偷。

619094507 17920353489237778 6902909707003424840 n e1769131974360
一之鄉與吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕。圖：截自Threads-eva.wedding_

龜山警分局表示，警方獲報後立即展開偵查，透過監視器畫面掌握嫌犯行蹤，發現涉案者為經常出入該廟宇的香客、56歲無業的吳姓男子。隨即於21日通知吳男到案說明，他對犯行坦承不諱，全案訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

被害女子更提到，吉伊卡哇聯名蛋糕要價550元，是她跑遍多家超商才找到的，且當天是拿了兩個禮盒祭拜，吳男竟專挑貴的聯名蛋糕拿，另一個禮盒則沒有被拿走，吳男在行竊前還疑似心虛，特地在供桌前對著土地公祭拜，隨後便迅速將蛋糕收入囊中離開現場。被害女子也氣得在Threads上發文怒罵，「敢偷我的吉伊卡哇我一定要『吉爆』你」。

警方強調，宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，警方持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」

延伸閱讀：

  1. 擴大照顧！桃園長照3.0服務對象增加 956處據點資訊一次看
  2. 桃園健行商圈「爸氣節」活動登場 新住民齊聚獻祝福展現多元共融魅力

吉伊卡哇

延伸閱讀

春節將迎參拜人潮 龍潭消防前進龍元宮強化緊急救護能力

龜山警匪追逐5人棄車狂奔 車主身分曝光

東研信超龜山二廠 揭幕

影／假參拜真行竊 北投男偷走土地公「大金牌」畫面曝光

相關新聞

影／引擎飆溫剛停路肩就起火 國1汐五高架火燒車

國道1號汐五高架道北向三重路段稍早發生的火燒車事故，初步了解是33歲黃姓男子駕駛小客車，行進間發現引擎室溫度飆升並開始冒...

盯到人發毛！土地公沿街討紅包遭送辦 法院卻裁定不罰

高雄市鳳山區街頭去年10月期間出現有人裝扮成民間信仰的「土地公」，手持提籃沿途向店家索取紅包，不給錢甚至盯著店家看不走，...

去年6月成大旁車禍釀1死2傷 76歲婦人涉過失致死罪起訴

76歲劉姓婦人去年6月8日開車行經台南東區大學路與勝利路口時，失控闖越路口紅燈後，先擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車...

影／還沒睡醒？苗栗女清晨駕車買早點 撞毀對向車道消防栓

苗栗縣43歲劉姓女子今天清晨5點左右駕車出門買早點，不料行經頭份市中正路時，車輛突然偏移撞上對向道路的消防栓，消防用水噴...

影／國1汐五高架三重路段火燒車 後方車流回堵約1公里

國道1號汐五高架北向北上30.7km過五股轉接道約三重路段，上午11時許有1輛小客車停在路肩起火燃燒，消防局獲報趕往搶救...

影／龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」

小偷動手前竟然還先向土地公合掌拜拜，彷彿在請示神明。圖：截自Threads-eva.wedding_ 桃園市龜山區一名26歲女子，1月18日下午15時許前往萬壽路一段上的福德宮祭拜時，特地準備了找尋多

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。