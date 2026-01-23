影／年關近…高雄攤商月內被偷2次不忍了 貼文罵賊「有排班表？」

年關近，宵小多！高雄市宋姓女子在鳳山第一公有市場經營素食食材攤，本月初近千元食材遭竊，警方逮到陳姓犯嫌；沒料，謝姓男子又偷走約400元塑膠袋，宋女氣炸沒報警但PO文罵賊「有排班表」，警方聯繫宋女報案，前晚逮到謝男送辦。

宋女在網路社群Threads貼文指，年關將近，一個月內被偷2次！上一個小偷，警察受理3天就抓到了，下一個馬上就來，質疑小偷「你們有安排班表的嗎？」

宋女指，第2個小偷偷了2串袋子 ，她連要去報警都有點不好意思，但偷東西真的很可惡，全市場都是監視器，以為不會被發現嗎？宋女氣炸將小偷車號曝光，要求謝賊要管好手腳。

轄區鳳山警分局指出，在鳳山第一公有市場擺攤賣素食食材的宋姓女子（37歲），1月4日凌晨0時37分和7日凌晨1時分別遭竊取油片2袋、麵腸1袋，總共損失1000元。

鳳崗所調閱監視器鎖定對象後，於13日下午1時許在中山東路380巷查獲陳姓男子（46歲），陳男稱騎腳踏車經過時臨時起意，偷的食物已吃光。