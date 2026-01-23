險重演太魯閣悲劇！台東大貨車手剎未拉滑落卡鐵軌 駕駛起訴

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。事件也讓人聯想到2021年震驚全台的太魯閣號事故。地檢署近日偵查終結，認定吳姓駕駛未善盡基本停車安全注意義務，其行為已足以危害公共安全，依法依公共危險罪嫌提起公訴。

起訴書指出，吳男去年3月11日下午1時許，將自用大貨車停放在台鐵花東線瑞源北二平交道山側約15公尺位置時，明知該處鄰近鐵路平交道，卻未將車輛排檔打入正確檔位，也未拉緊手剎車，更未依規定在輪胎前後放置擋板，即貿然離開現場，明顯違反一般駕駛人應有的注意義務。

同日晚間6時29分許，該輛大貨車因未妥善固定，自山坡滑落並侵入瑞源北二平交道範圍，直接占據鐵軌，對行經列車構成重大行車風險。當時正好有台鐵428車次列車通過該路段，平交道障礙物告警系統即時作動，列車駕駛依程序緊急煞停，使列車滯停於軌道上，並立即通報處理，

警消與鐵路人員趕抵現場後，才發現大貨車滑落卡在鐵軌上的情況，及時排除危機，避免可能發生的重大事故。事後，鐵路警察依法將吳男移送台東地檢署偵辦。

檢方偵審認為，吳男停車地點緊鄰鐵路設施，卻未採取任何防止車輛滑動的安全措施，其行為已使火車往來陷於高度危險狀態，即使最終未造成實際傷亡，仍已符合公共危險罪構成要件，因此依法提起公訴，並將由法院審理其刑責。

法界人士指出，此類案件的危險性不容輕忽，鐵路運輸屬高風險公共運具，只要有異物侵入軌道，後果往往難以預料。本案也再次讓人聯想到2021年4月2日發生的太魯閣號事故，當年同樣因工程車滑落侵入鐵軌，最終造成49人死亡、200餘人受傷的重大悲劇。

台鐵方面表示，太魯閣事故後，已全面強化鐵路沿線施工與停車安全規範，並提升平交道與軌道障礙物告警系統的敏感度。本案中，告警系統即時啟動、列車成功煞停，被視為制度發揮作用的關鍵案例。

鐵路警察呼籲民眾或業者在鐵路沿線停車或作業時，務必確實落實安全規範，任何一時疏忽，都可能構成刑責，甚至釀成無法挽回的重大事故。

台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。吳姓駕駛被依公共危險罪嫌起訴。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。吳姓駕駛被依公共危險罪嫌起訴。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。吳姓駕駛被依公共危險罪嫌起訴。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉瑞源北二平交道去年3月發生一起大貨車滑落侵入鐵軌事件，所幸列車即時剎停，未釀成傷亡。吳姓駕駛被依公共危險罪嫌起訴。記者尤聰光／攝影

