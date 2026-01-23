快訊

彰化七旬伯抱肥料包穿越馬路遭機車撞倒 醫院證實不治

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名77歲男子昨晚穿越社頭鄉員集路二段馬路，與一輛機車發生碰撞，男子與騎士均受傷送醫，今醫院證實男子死亡，騎士肢體擦傷，無生命危險。

據了解，77歲男子到社頭鄉買肥料，拿著肥料包穿越員集路二段，與1輛機車發生碰撞，七旬男與機車男騎士均倒地。1名目擊者在臉書貼文指出，阿伯躺在馬路上後腦出血，口鼻也冒血，119救護車趕到急救，現場協助救援的都希望阿伯能平安。

彰化縣消防局出動兩輛救護車和4名消防人員，先為七旬男檢傷，發現已無呼吸心跳，現場民眾先為他實施心肺復甦術，消防人員接手急救；機車男騎士（25歲）意識清醒，嘴唇撕裂傷、肢體擦傷，清洗傷口、包紮止血等適當處置。

兩名傷者送到員榮醫療體系員生醫院，今醫院證實七旬男急救不治，機車男騎士生命無礙。車禍發生真正原因有待警方進一步調查。

彰化縣社頭鄉員集路發生死亡車禍，民眾當場為重傷者急救。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉員集路發生死亡車禍，民眾當場為重傷者急救。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉員集路發生死亡車禍，彰化縣消防人員一路急救，重傷七旬伯仍不治。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉員集路發生死亡車禍，彰化縣消防人員一路急救，重傷七旬伯仍不治。圖／民眾提供

