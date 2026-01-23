台南歸仁資安及智慧科技研發大樓今晨傳火警 3樓無人機區燒毀
台南歸仁國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3、4樓今凌晨1時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往搶救，抵達後發現3樓無人機區起火，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，該區相關設備燒毀而有損失，主管單位申請火場調查，釐清起火原因。
消防局凌晨1時13分受理高鐵作業人員報案，資安暨智慧科技研發大樓3、4樓起火。而現場為資安暨智慧科技研發大樓，屬國家級專業研發單位，建物結構為6層鋼筋混凝土建物，共出動13車、35人前往灌救。
案發時，內部消防系統有啟動，經消防人員入內搶救，發現3樓無人機區內紙箱等起火，波及內部相關設備、裝潢輕鋼架等，火勢約25分鐘被撲滅，燃燒面積約3平方公尺，現場無人受傷。消防局表示，起火原因仍待進一步調查。
