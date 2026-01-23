快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

台南歸仁資安及智慧科技研發大樓今晨傳火警 3樓無人機區燒毀

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3、4樓今凌晨1時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往搶救，抵達後發現3樓無人機區起火，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，該區相關設備燒毀而有損失，主管單位申請火場調查，釐清起火原因。

消防局凌晨1時13分受理高鐵作業人員報案，資安暨智慧科技研發大樓3、4樓起火。而現場為資安暨智慧科技研發大樓，屬國家級專業研發單位，建物結構為6層鋼筋混凝土建物，共出動13車、35人前往灌救。

案發時，內部消防系統有啟動，經消防人員入內搶救，發現3樓無人機區內紙箱等起火，波及內部相關設備、裝潢輕鋼架等，火勢約25分鐘被撲滅，燃燒面積約3平方公尺，現場無人受傷。消防局表示，起火原因仍待進一步調查。

國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3樓今凌晨1時許傳出火警。圖／讀者提供
國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3樓今凌晨1時許傳出火警。圖／讀者提供
消防人車抵達後，發現3樓無人機區起火，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，但該區相關設備已燒毀。圖／讀者提供
消防人車抵達後，發現3樓無人機區起火，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，但該區相關設備已燒毀。圖／讀者提供

資安 建物 國科會

延伸閱讀

掃蕩死灰復燃萬華鑽石大樓應召站 2業者聲押 1人交保

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅深夜起火 頂樓整層陷火海

無人機聯盟 推動美國拓銷

彰化老人養護中心火警 疏散18人及時撲救才未釀災

相關新聞

掃蕩死灰復燃萬華鑽石大樓應召站 2業者聲押 1人交保

台北地檢署獲報，指萬華鑽石大樓色情業有死灰復燃跡象，且有外籍女子賣淫，檢方暗中蒐證多時，昨天認為時機成熟，指揮萬華分局搜...

台南歸仁資安及智慧科技研發大樓今晨傳火警 3樓無人機區燒毀

台南歸仁國科會人工智慧產業專區內的資安暨智慧科技研發大樓3、4樓今凌晨1時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往搶救，...

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅深夜起火 頂樓整層陷火海

高雄市鼓山區裕誠路上一棟興建中的30層樓豪宅大樓，今天凌晨12時許突傳火警，大樓頂樓工地竄出大火，火勢十分猛烈，由於樓高...

影／北市男子駕車轉彎疑未注意 女行人及男童遭撞受傷

今天傍晚5時許，52歲江姓男子駕駛車輛沿台北市南港區東新街直行，江男在東新街64巷口右轉時，擦撞穿越馬路2名行人，分別是...

淡水某社區傳墜樓 3旬女頭部重創命危送醫

新北市淡水區某集合住宅社區，今晚8時許發現1名年約30歲女子疑自高處墜落地面，消防局獲報調派救護車趕赴，現場是10...

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

國道一號南下106.9公里苗栗頭份路段今天晚間19時30分發生火燒車事故，新竹市消防局獲報派員趕往，現場是一輛載運運動飲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。