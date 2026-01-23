掃蕩死灰復燃萬華鑽石大樓應召站 2業者聲押 1人交保
台北地檢署獲報，指萬華鑽石大樓色情業有死灰復燃跡象，且有外籍女子賣淫，檢方暗中蒐證多時，昨天認為時機成熟，指揮萬華分局搜索約談多名色情業者、應召小姐到案，檢方複訊後認為業者高昱麟、鍾澧信涉及媒介、容留女子從事性交易，有串滅證之虞，依妨害風化罪嫌向法院聲押禁見，女業者李晶晶200萬元交保。
台北市萬華鑽石大樓素有「八國聯軍」稱號，專門仲介包括越南、泰國及大陸女子，在大樓套房內從事非法性交易，是艷名遠播的淫窟，由於該區油水多，不少角頭想插旗，時常爆發利益衝突，甚至一度傳出有員警藉勢白嫖事件。
過去轄區警方多次掃蕩攻堅，逮捕應召站負責人陳明傑、多名應召女、業者及尋芳客，並查扣應召站名冊，赫然發現有萬華分局偵查佐多次出入消費，該偵查佐後來被記過，改調基層制服員警。
據了解，全案是萬華分局督察單位掌握線索，見鑽石大樓近來有死灰復燃趨勢，成為轄區警方治安頭痛熱點，督察組暗中蒐證多時，報請北檢檢察官李巧菱指揮偵辦。
檢方昨天指揮萬華分局、憲兵隊、移民署聯合查緝搜索，拘提5名主要色情業者，這也是萬華分局長陳勇華上任以來，首次大規模前往鑽石大樓清樓掃蕩。
