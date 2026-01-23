快訊

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華宋原彰／高雄即時報導

高雄市鼓山區裕誠路上一棟興建中的30層樓豪宅大樓，今天凌晨12時許突傳火警，大樓頂樓工地竄出大火，火勢十分猛烈，由於樓高超過100公尺，高空風勢劇烈，火勢不斷蔓延，整層頂部已陷入火海，火花更不斷從高空墜落，有向下延燒趨勢，警消已動大批消防人車抵達現場救援。

據了解，起火的豪宅大樓位於鼓山區裕誠路接近凹子底公園，樓高30層樓，目前仍在興建當中，高度超過100公尺，凌晨0時11分有民眾目擊大樓頂層冒出火光，隨即火勢迅速蔓延，由於周邊全是密集公寓，不少居民從睡夢中驚醒，紛紛探頭查看。

由於大樓仍處於興建中尚未有消防管線，使得火勢控制十分困難，且火勢已經逐漸從頂層向下蔓延，居民更目擊火花從高空墜落，向周邊民眾屋頂飄散，更有居民急忙移開停在大樓下方的汽機車，就怕從高空墜落的火花會點燃下方汽機車。

高雄市消防局目前已出動左營、大昌、鼎金、中華、新莊及新興等6個消防分隊到場，但現場工地情況複雜，水線布設困難，仍在想辦法滅火，不過初判大樓內並沒有人員受困。

高雄鼓山區興建中的豪宅大樓深夜起火，火勢已向下蔓延，尚未得到控制。圖／翻攝自記者爆料網
高雄鼓山區興建中的豪宅大樓深夜起火，火勢已向下蔓延，尚未得到控制。圖／翻攝自記者爆料網

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

