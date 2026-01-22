大陸冷氣團低溫籠罩 澎湖2人不適OHCA緊急送醫
強烈大陸冷氣團籠罩，澎湖疑因低溫影響，今天傳出2名民眾OHCA（到院前心肺功能停止）意外，澎湖消防局緊急送醫搶救。
澎湖消防局分別於清晨5時46分與上午9時46分接獲報案指出，馬公1名60歲的鄭姓民眾與1名69歲黃姓民眾，疑因天寒低溫，家人發現時出現OHCA情況，緊急送醫搶救。
澎湖消防局表示，受到強烈大陸冷氣團影響，澎湖地區自21日起籠罩寒風低溫，累計護送多起非創傷救護案件，另有3起緊急醫療後送台灣進一步治療。
消防局指出，此波強烈大陸冷氣團來襲期間，共執行OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件有2件。
澎湖今天溫度攝氏14度左右，但由於強烈大陸冷氣團來襲，體感溫度約8至14度，明顯偏冷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言