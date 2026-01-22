大陸冷氣團低溫籠罩 澎湖2人不適OHCA緊急送醫

強烈大陸冷氣團籠罩，澎湖疑因低溫影響，今天傳出2名民眾OHCA（到院前心肺功能停止）意外，澎湖消防局緊急送醫搶救。

澎湖消防局分別於清晨5時46分與上午9時46分接獲報案指出，馬公1名60歲的鄭姓民眾與1名69歲黃姓民眾，疑因天寒低溫，家人發現時出現OHCA情況，緊急送醫搶救。

澎湖消防局表示，受到強烈大陸冷氣團影響，澎湖地區自21日起籠罩寒風低溫，累計護送多起非創傷救護案件，另有3起緊急醫療後送台灣進一步治療。

消防局指出，此波強烈大陸冷氣團來襲期間，共執行OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件有2件。