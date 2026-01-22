快訊

精舍命案重要證人詰問完畢 法院裁定王薀「三大護法」全交保

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

佛教書籍作家王薀（本名王江鎮）率領信眾虐死蔡姓女會計，檢方起訴藝人李威在內等13人，台北地方法院昨裁定王薀的「三大護法」梁碧茵70萬元交保、游秀鈴及幹子昀各以50萬元交保，並限制住居、出境及出海，每日定時拍照上傳科技監控中心，不得接觸、騷擾證人，可抗告。

據了解，梁碧茵、游秀鈴昨日已辦保獲釋，幹子昀也於今下午完成辦保離開法院。

梁碧茵認為自己涉案程度輕，偵查中沒有滅證、勾串共犯或證人，且她與所有共同被告只是單純習佛修身的學生身分，且她和蔡女皆是被研討對象，同是被害人，加上事發當日經過已經交代清楚，並無隱匿、掩飾，她也以證人身分詰問完畢，已經沒有勾串的可能，因此聲請具保停押。

北院指出，梁女於學生時期就加入王薀所成立的宗教團體，在團體中長達20餘年，畢業後住在王薀提供的處所，依指示負責翻譯藏文、處理王薀夫妻離婚後夫妻財產分配訴訟等事，長期無工作，但家人每月會提供6萬或8萬元不等金額，給她做為日常生活使用。

另外，梁犯後刻意搬遷、隱匿，距離事發已逾半年後才出面，雖無工作，但長期由家人提供不低金額的款項支援，具有一定資力，且梁涉犯重罪，顯具逃亡而滯留海外的高度可能性，因此裁定70萬交保，並遵守科技監控規定。

北院也認為，游秀鈴羈押期間將至，審酌游女犯罪嫌疑重大，犯後檢警仍調查中，即搬出長期居住由王薀提供的「讀書會」處所，且得悉蔡女死亡當下，就與同案被告成立群組、聯繫因應檢警詢問、調查事宜，並收取同案被告的行動電話、刪除對話資料，可認定游女有逃亡、湮滅證據、勾串共犯、證人之虞。

不過，北院指出，依案件目前訴訟進度，共犯、證人多經交互詰問完畢，顯無繼續羈押游女的必要，而得以其他強制處分替代羈押，而無繼續羈押之必要，裁定游女50萬元交保，並接受相關科技監控規定。另幹子昀的裁定內容尚未公布。

精舍師姐梁碧茵。聯合報系資料照
精舍師姐梁碧茵。聯合報系資料照
精舍師姐幹子昀 （右）。聯合報系資料照
精舍師姐幹子昀 （右）。聯合報系資料照

王薀 夫妻財產 佛教

