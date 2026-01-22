10萬元債務談不攏…惡煞超商前持刀械對峙 金門警6小時逮3人

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警察局金城分局於今日凌晨2時許接獲報案，指稱金寧鄉慈湖路一段某超商前發生糾紛，警方立即派員趕赴現場查處，但抵達時已無人車停留，警方循線追查發現是債務糾紛，後來還查到毒品與刀械，全案依法送辦。

警方表示，他們到場時，人車已全撤，隨即擴大調閱周邊監視器畫面，迅速掌握涉案人車身分，成立專案小組展開追查，於6小時內將涉案3名犯嫌全數查緝到案，迅速破案。

警方指出，經查本案起因為10萬元債務糾紛，雙方於今日凌晨相約在慈湖路某超商前協商，過程中談判破裂，其中一方竟駕車作勢衝撞對方車輛，並持物敲擊駕駛座旁車窗進行威嚇，隨後雙方各自離去。

警方在犯嫌所駕車輛內，查獲第二級毒品依托咪酯3只、K盤1個、吸食器1個，另有手機、球棒及刀械等證物，全案除涉及債務衝突外，亦牽扯毒品及公共危險行為。

金城分局表示，已依毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，將全案移送地檢署偵辦，並持續向上溯源釐清相關案情。

警方呼籲，民眾如有債務爭議，應循法律途徑、調解機制或司法程序理性處理，切勿以暴力、恐嚇或糾眾方式解決問題，否則不僅無助於紛爭化解，反而將面臨更嚴重的刑責後果。警方對任何暴力滋事行為均採取零容忍態度，將持續強力查緝，維護地方治安與社會秩序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

金門今天凌晨發生一起債務談判破局變暴力，金城警6小時逮3人，並起獲毒品、刀械。圖／警方提供
金門今天凌晨發生一起債務談判破局變暴力，金城警6小時逮3人，並起獲毒品、刀械。圖／警方提供
金門今天凌晨發生一起債務談判破局變暴力，金門警火速逮人，圖為警方採證。圖／警方提供
金門今天凌晨發生一起債務談判破局變暴力，金門警火速逮人，圖為警方採證。圖／警方提供

