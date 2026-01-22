快訊

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

北車聯合演練 警局首次發布CBS「告警細胞廣播服務」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為因應「1219事件」，並全面檢視大型交通樞紐面對突發治安事件之應變作為，臺北市政府警察局22日於台北車站共構區辦理跨單位聯合演練，針對捷運及地下空間可能發生之重大暴力事件，實施完整應變流程測試。

北市政府警察局表示，這次演練以驗證台北車站共構區內「四鐵四街一微風」所建立之自衛聯防體系為重點，測試各單位於第一時間的通報、疏散引導及初步應處能力，並檢視與警察局分工合作之實際運作情形，以防止民眾遭受進一步傷害。

演練期間，警方首次於台北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能迅速向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。

同時，警察局藉由本次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及現場狀況回報臺北市政府及內政部警政署之通報機制，確保指揮體系運作完整、資訊傳遞即時。另本局捷運警察隊現已可即時調閱臺北大眾捷運股份有限公司之錄影監視系統畫面，並積極執行捷運公司監視器擴大介接至本局各分局錄影監視系統之工作。

演練結果顯示，各參演單位依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。警察局局長林炎田表示，未來將持續透過演練精進應變作為，並滾動式檢討CBS等告警機制運用時機，以確保市民與旅客安全。

中正第一分局及捷運警察隊啟動快打警力，迅速制服並逮捕暴徒。北市政府警察局／提供
中正第一分局及捷運警察隊啟動快打警力，迅速制服並逮捕暴徒。北市政府警察局／提供

警察 台北車站 捷運

延伸閱讀

北車無差別攻擊演習結束 蔣萬安替基隆消防小隊長詹能傑默哀1分鐘

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

相關新聞

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

股市神秘大戶蕭姓男子涉嫌在2021年間以親友人頭帳戶，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮...

10萬元債務談不攏…惡煞超商前持刀械對峙 金門警6小時逮3人

金門縣警察局金城分局於今日凌晨2時許接獲報案，指稱金寧鄉慈湖路一段某超商前發生糾紛，警方立即派員趕赴現場查處，但抵達時已...

影／詹能傑救人殉職 同行義消氧氣將耗盡撤離求援：拜託啦、快點啦

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏脫險後說，找到羅女後，詹喊面罩，他伸手一摸，竟摸到...

彰化老人養護中心火警 疏散18人及時撲救才未釀災

彰化老人養護中心今天下午疑因住民房間的電風扇電線起火，彰化縣消防局接獲報案，出動大批人車趕到現場，幸好院方已使用滅火器搶...

影／「要裝到死」馬偕醫生講話太直白 傳刺青名師李耀鳴出拳揍人

馬偕醫院淡水院區日前傳出醫療暴力，刺青名師李耀鳴被指控出拳毆打醫生，他則控訴是因為醫生講話太不專業，竟告訴病患人工血管「...

影／才跟兒子運動完要買飯回家…北市男遭2車連撞慘死 駕駛全辯看嘸人

吳姓男子昨天跟家人運動完要去買飯，綠燈走斑馬線過馬路，卻被一輛左轉車撞擊後倒地，沒有起身又被另一輛左轉汽車輾過，警、消趕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。