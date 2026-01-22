移民署舉辦證照辨識達人比賽 提升國境安全防護效能

隨著國際交流頻繁及科技快速發展，不法分子偽變造護照及旅行文件的手法日趨多元且精密，為有效防堵不法分子利用偽造證件入出境，內政部移民署今天在桃園國際機場舉辦第15屆「證照辨識達人比賽」，參賽者為25位來自全台各機場、港口的優秀移民官，透過專業競賽方式，相互切磋證照辨識技能，展現移民官守護國門的專業實力。

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬表示，移民署國境事務大隊2025年共查獲189件偽造或變造旅行文件案件，顯示不法分子企圖藉由偽造證件闖關的行為仍然存在。移民署透過持續精進教育訓練與專業培育，強化移民官執勤能力，以因應日益複雜的跨境犯罪挑戰，確保國門安全。