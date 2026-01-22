快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

股市神秘大戶蕭姓男子涉嫌在2021年間以親友人頭帳戶，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索蕭男等6人住居所及蕭男擔任負責人的恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處，今陸續移送檢方複訊。

檢調掌握，蕭姓男子涉嫌以胞弟、胞姊等親友的人頭帳戶，及旗下公司恩又博、華允公司的法人證券戶下單「拉抬股價」，操縱的股票包含燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）等7家上市公司，影響股票價格波動，不法所得獲利約數千萬元。

台北地檢署依涉違反證券交易法違法操縱股價罪嫌，今指揮調查局台北市調查處兵分9路，搜索蕭男等6人住居所及恩又博、華允公司。其中，1人是蕭男旗下人頭，蕭男等5人包含蕭男胞姊、蕭男胞弟等親友，陸續移送檢方複訊。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

帳戶 上市公司

延伸閱讀

00830狂配9元被罵翻？大戶嘆「造成困擾」揭避稅辛酸…網：賺太多的煩惱

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

螞蟻大軍創紀錄！台股第4季散戶人數破583萬創新高 大戶登歷史第3

相關新聞

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

股市神秘大戶蕭姓男子涉嫌在2021年間以親友人頭帳戶，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮...

影／才跟兒子運動完要買飯回家…北市男遭2車連撞慘死 駕駛全辯看嘸人

吳姓男子昨天跟家人運動完要去買飯，綠燈走斑馬線過馬路，卻被一輛左轉車撞擊後倒地，沒有起身又被另一輛左轉汽車輾過，警、消趕...

影／詹能傑救人殉職 同行義消氧氣快耗盡時撤離求援：拜託啦、快點啦

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏，離開火場後癱跪在地，表示「沒氣了」，並告告消防同...

彰化老人養護中心火警 疏散18人及時撲救才未釀災

彰化老人養護中心今天下午疑因住民房間的電風扇電線起火，彰化縣消防局接獲報案，出動大批人車趕到現場，幸好院方已使用滅火器搶...

影／「要裝到死」馬偕醫生講話太直白 傳刺青名師李耀鳴出拳揍人

馬偕醫院淡水院區日前傳出醫療暴力，刺青名師李耀鳴被指控出拳毆打醫生，他則控訴是因為醫生講話太不專業，竟告訴病患人工血管「...

情侶吵架失控！男暴打同居女友釀顱內出血昏迷 家暴重傷害起訴

有多次酒駕前科的謝姓男子與同居陳姓女友發生口角爭執，竟動手毆打對方頭臉及腹部，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。