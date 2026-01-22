神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

股市神秘大戶蕭姓男子涉嫌在2021年間以親友人頭帳戶，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利約數千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索蕭男等6人住居所及蕭男擔任負責人的恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處，今陸續移送檢方複訊。

檢調掌握，蕭姓男子涉嫌以胞弟、胞姊等親友的人頭帳戶，及旗下公司恩又博、華允公司的法人證券戶下單「拉抬股價」，操縱的股票包含燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）等7家上市公司，影響股票價格波動，不法所得獲利約數千萬元。