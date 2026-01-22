快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

影／「要裝到死」馬偕醫生講話太直白 傳刺青名師李耀鳴出拳揍人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

馬偕醫院淡水院區日前傳出醫療暴力，刺青名師李耀鳴被指控出拳毆打醫生，他則控訴是因為醫生講話太不專業，竟告訴病患人工血管「要裝到死」，才情緒失控。警方表示已受理報案，案件將函送地檢署偵辦。

新北市淡水警分局是在19日下午近3時接獲報案，前往馬偕醫院診間了解「口角糾紛」，當時醫生並未向員警表明遭受暴力攻擊。但2天之後，昨天醫生直接到警局報案提告，聲稱診療過程中遭情緒失控病患揮拳擊中左胸造成挫傷。

被指控施暴是曾經多次涉案被警方逮捕的台灣紋身職業總工會創會理事長李耀鳴，他受訪指稱因為癌末就診，被告知要裝人工血管，詢問需裝多久？化療多久？醫生竟回稱「裝到死」。

「我就說，那請問一下那我多久會死，他說快了。」李耀鳴還說，醫生後來「一直跟我老婆道歉，他說他剛才不應該這樣講話。如果他覺得他正確，他幹嘛跟我道歉？」

警方表示已依規定受理報案，將通知李耀鳴到案說明之後，全案依傷害、強制罪嫌及違反醫療法函送士林地檢署偵辦。

刺青名師李耀鳴多年前曾涉嫌暴力討債遭警方逮捕，昨天被指控到醫院就診時情緒失控，出拳攻擊醫生。聯合報系資料照
醫生 馬偕醫院

