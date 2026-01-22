快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

情侶吵架失控！男暴打同居女友釀顱內出血昏迷 家暴重傷害起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有多次酒駕前科的謝姓男子與同居陳姓女友發生口角爭執，竟動手毆打對方頭臉及腹部，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃園地檢署偵結，認定謝男涉犯家庭暴力防治法及刑法傷害致重傷罪，依法起訴，謝男案發後遭收押。

起訴指出，62歲謝姓男子與陳姓女子為同居男女朋友，屬於家庭暴力防治法所定家庭成員。2025年7月27日晚間7時45分，雙方因生活瑣事起口角，謝男竟情緒失控，動手毆打陳女頭部、臉部及腹部，造成陳女受有創傷性硬腦膜下出血、顱內出血、頭部外傷、肋骨多發性閉鎖性骨折等重傷害，並一度陷入昏迷。

檢警調查，謝男直到同月29日清晨7時，在位於桃園市大園區漁港路的住處叫喚陳女起床，發現她癱臥床上且毫無反應，趕緊撥打119求助，救護人員到場後緊急將陳女送醫急救，案情因此曝光。

桃園62歲謝男因故與同居陳姓女友口角，竟動手暴打女友，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃園地檢署偵結，依家庭暴力防治法及刑法傷害致重傷罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園62歲謝男因故與同居陳姓女友口角，竟動手暴打女友，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃園地檢署偵結，依家庭暴力防治法及刑法傷害致重傷罪起訴。記者陳恩惠／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園地檢署 骨折 朋友

延伸閱讀

三重「蔥油餅夫妻」遭獨子殺害 律師：趕走啃老子女才是真愛

蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

蘆洲老夫婦命案無通報紀錄 專家：老人家暴黑數多、風險遭掩蓋

蘆洲夫妻遭殺害 社會局：無家暴及脆弱家庭通報紀錄

相關新聞

情侶吵架失控！男暴打同居女友釀顱內出血昏迷 家暴重傷害起訴

有多次酒駕前科的謝姓男子與同居陳姓女友發生口角爭執，竟動手毆打對方頭臉及腹部，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃...

彰化縣警4分局長調動！彰化分局長林英煌從超齡危機就地直升督察長

警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動，其中彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長，由南投縣警局草屯分局長...

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

台中市林姓男子昨天清晨情緒失控割傷手腕，由妻子陪同前往中港澄清醫院急診室，過程中疑不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找...

影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮

32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞...

影／蘆洲休旅車搶快「切西瓜」轉彎！行人慘遭撞倒壓車底

新北市蘆洲區民族路今天清晨有1輛休旅車在巷口轉彎時，占用來車道搶快左轉彎，撞倒斑馬線旁行人並壓在車底下，經拖吊車和消防隊員協力脫困，傷及骨盆且內出血緊急送醫。肇事駕駛將依法受罰且可能面臨刑責。

影／高雄大社興建中佛堂起火 濃煙火舌直竄驚人

高雄市大社區1處西興建中的佛堂今天發生火警，由於建築物內雜物燃燒，外面也以塑膠板防塵施工，火勢延燒猛烈，消防隊到場搶救3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。