情侶吵架失控！男暴打同居女友釀顱內出血昏迷 家暴重傷害起訴

有多次酒駕前科的謝姓男子與同居陳姓女友發生口角爭執，竟動手毆打對方頭臉及腹部，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃園地檢署偵結，認定謝男涉犯家庭暴力防治法及刑法傷害致重傷罪，依法起訴，謝男案發後遭收押。

起訴指出，62歲謝姓男子與陳姓女子為同居男女朋友，屬於家庭暴力防治法所定家庭成員。2025年7月27日晚間7時45分，雙方因生活瑣事起口角，謝男竟情緒失控，動手毆打陳女頭部、臉部及腹部，造成陳女受有創傷性硬腦膜下出血、顱內出血、頭部外傷、肋骨多發性閉鎖性骨折等重傷害，並一度陷入昏迷。

檢警調查，謝男直到同月29日清晨7時，在位於桃園市大園區漁港路的住處叫喚陳女起床，發現她癱臥床上且毫無反應，趕緊撥打119求助，救護人員到場後緊急將陳女送醫急救，案情因此曝光。 桃園62歲謝男因故與同居陳姓女友口角，竟動手暴打女友，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃園地檢署偵結，依家庭暴力防治法及刑法傷害致重傷罪起訴。記者陳恩惠／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康