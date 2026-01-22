彰化縣警4分局長調動！彰化分局長林英煌從超齡危機就地直升督察長

警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動，其中彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長，由南投縣警局草屯分局長劉千祥接任。林英煌原在鹿港分局長任內面臨超齡問題，後來因鹿港分局升格繁雜分局而解套，升上彰化分局長後，又在這波直升，另鹿港分局長黄世德則降調任屏東縣警察局潮州分局分局長。

彰化縣警局在這波中高階警官調動，督察長楊志傑調升台北市警察局督察、彰化分局長林英煌調升彰化縣警察局督察長、芳苑分局長宋俊良調任宜蘭縣警察局羅東分局長、溪湖分局長蔡宏澤調任南投縣警察局南投分局長、鹿港分局長黄世德調任屏東縣警察局潮州分局長。

彰化分局長則由南投縣警局草屯分局長劉千祥接任，溪湖分局分局長由嘉義縣中埔分局長曾裕景接任，鹿港分局分局長由苗栗縣竹南分局長戴志龍接任，芳苑分局長由澎湖縣望安分局長黃一航調任。

其中最受矚目的是彰化分局長林英煌直升彰化縣警局督察長。林英煌的官運原本坎坷，他在鹿港分局長任內之前，已擔任3任分局長，如未能升任繁雜分局，將因超齡影響升遷，幸好，鹿港分局升格為繁雜分局，他才順利升上彰化分局長，並在這波調動中，直升彰化縣警察局督察長，將過去多跑的路省下了。