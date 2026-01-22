快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

彰化縣警4分局長調動！彰化分局長林英煌從超齡危機就地直升督察長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動，其中彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長，由南投縣警局草屯分局長劉千祥接任。林英煌原在鹿港分局長任內面臨超齡問題，後來因鹿港分局升格繁雜分局而解套，升上彰化分局長後，又在這波直升，另鹿港分局長黄世德則降調任屏東縣警察局潮州分局分局長。

彰化縣警局在這波中高階警官調動，督察長楊志傑調升台北市警察局督察、彰化分局長林英煌調升彰化縣警察局督察長、芳苑分局長宋俊良調任宜蘭縣警察局羅東分局長、溪湖分局長蔡宏澤調任南投縣警察局南投分局長、鹿港分局長黄世德調任屏東縣警察局潮州分局長。

彰化分局長則由南投縣警局草屯分局長劉千祥接任，溪湖分局分局長由嘉義縣中埔分局長曾裕景接任，鹿港分局分局長由苗栗縣竹南分局長戴志龍接任，芳苑分局長由澎湖縣望安分局長黃一航調任。

其中最受矚目的是彰化分局長林英煌直升彰化縣警局督察長。林英煌的官運原本坎坷，他在鹿港分局長任內之前，已擔任3任分局長，如未能升任繁雜分局，將因超齡影響升遷，幸好，鹿港分局升格為繁雜分局，他才順利升上彰化分局長，並在這波調動中，直升彰化縣警察局督察長，將過去多跑的路省下了。

不過，鹿港分局升格為繁雜分局，在這波調動中，原分局長黃世德卻調往非繁雜的屏東縣潮州分局長，形同降調，令警界議論紛紛。

警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動。記者劉明岩／攝影
警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動。記者劉明岩／攝影
警政署新一波人事調動，彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長。圖為他在鹿港分局長任內，在處理濱工業區興建晶鼎焚化爐遭地方及環團激烈抗爭 時，站到桌上，展現的氣勢令人印象深刻。本報資料照片
警政署新一波人事調動，彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長。圖為他在鹿港分局長任內，在處理濱工業區興建晶鼎焚化爐遭地方及環團激烈抗爭 時，站到桌上，展現的氣勢令人印象深刻。本報資料照片

警察 鹿港

延伸閱讀

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

防熱水器一氧化碳中毒有五要 更換或遷移彰化縣最高補助1.2萬

TAIWAN SUZUKI 彰化金馬據點試營運　一站式服務直攻核心市場

警政署公布新人事 68新任科長及各縣市主秘、分局長名單出爐

相關新聞

情侶吵架失控！男暴打同居女友釀顱內出血昏迷 家暴重傷害起訴

有多次酒駕前科的謝姓男子與同居陳姓女友發生口角爭執，竟動手毆打對方頭臉及腹部，導致女子顱內出血、肋骨多處骨折陷入昏迷，桃...

彰化縣警4分局長調動！彰化分局長林英煌從超齡危機就地直升督察長

警政署新一波人事調動，彰化縣警察局共有四名分局長調動，其中彰化分局長林英煌直升彰化縣警察局督察長，由南投縣警局草屯分局長...

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

台中市林姓男子昨天清晨情緒失控割傷手腕，由妻子陪同前往中港澄清醫院急診室，過程中疑不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找...

影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮

32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞...

影／蘆洲休旅車搶快「切西瓜」轉彎！行人慘遭撞倒壓車底

新北市蘆洲區民族路今天清晨有1輛休旅車在巷口轉彎時，占用來車道搶快左轉彎，撞倒斑馬線旁行人並壓在車底下，經拖吊車和消防隊員協力脫困，傷及骨盆且內出血緊急送醫。肇事駕駛將依法受罰且可能面臨刑責。

影／高雄大社興建中佛堂起火 濃煙火舌直竄驚人

高雄市大社區1處西興建中的佛堂今天發生火警，由於建築物內雜物燃燒，外面也以塑膠板防塵施工，火勢延燒猛烈，消防隊到場搶救3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。