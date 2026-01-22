聽新聞
影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸
台中市林姓男子昨天清晨情緒失控割傷手腕，由妻子陪同前往中港澄清醫院急診室，過程中疑不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找人，林接著朝正向林妻說明療程的詹姓護理師頭部，警方獲報到場將林男帶回，依違反醫療法、傷害等罪嫌送辦，警方強調「絕不寬貸」。
第六警分局21日凌晨獲報，中港澄清醫院發生傷害案件，第一時間派遣優勢警力趕赴現場，將涉嫌毆打詹姓護理師的林姓男子（26歲）帶回，經查，林男因自傷手腕，由救護車送醫診治，於過程中，林疑因情緒不穩不願繼續接醫療，欲逕自離開，因而與護理師發生爭執。
林男對護理師揮拳攻擊，致對方受傷，警方獲報抵達時，立即調閱相關監視器影像，依醫療法及傷害等罪嫌偵辦。
第六警分局強調，對於影響醫療行為的暴力事件絕不寬貸，將依法嚴查嚴辦，持續強化與轄內醫療機構的聯防機制，於深夜時段增加巡邏頻率，確保醫護人員能在安全、受尊重的環境下執行勤務。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
