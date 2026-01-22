快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫，經警到場依法酒測，呼氣酒測超標，當場被依涉公共危險罪嫌移送法辦。

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，昨晚9時52分接獲報案，指安南區長和路一段與館前一路口發生轎車自撞事故，隨即派員到場處理。

經查，王男駕駛轎車左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫。但經呼氣酒測值超標，當場被逮個正著。

警方指出，肇事原因仍待進一步調查釐清，同時呼籲酒後切勿駕車，以免危害自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方呼籲，酒後切勿駕車，以免危害自身及其他用路人安全。圖／讀者提供
警方呼籲，酒後切勿駕車，以免危害自身及其他用路人安全。圖／讀者提供
王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，左轉時不慎撞倒路旁燈桿，當場被逮。圖／讀者提供
王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，左轉時不慎撞倒路旁燈桿，當場被逮。圖／讀者提供
王男昨晚駕車左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫。圖／讀者提供
王男昨晚駕車左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫。圖／讀者提供

酒測 超標

延伸閱讀

豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

影／高雄警匪追逐攔2車逮5男女 車內有毒品刀械

高雄眷村驚險警匪追逐 4男女同車拒檢逃逸撞工程車

左營眷村夜晚驚傳警匪追逐 嫌犯轎車失控撞工程車落網

相關新聞

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

台中市林姓男子昨天清晨情緒失控割傷手腕，由妻子陪同前往中港澄清醫院急診室，過程中疑不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找...

影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮

32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞...

影／蘆洲休旅車搶快「切西瓜」轉彎！行人慘遭撞倒壓車底

新北市蘆洲區民族路今天清晨有1輛休旅車在巷口轉彎時，占用來車道搶快左轉彎，撞倒斑馬線旁行人並壓在車底下，經拖吊車和消防隊員協力脫困，傷及骨盆且內出血緊急送醫。肇事駕駛將依法受罰且可能面臨刑責。

影／高雄大社興建中佛堂起火 濃煙火舌直竄驚人

高雄市大社區1處西興建中的佛堂今天發生火警，由於建築物內雜物燃燒，外面也以塑膠板防塵施工，火勢延燒猛烈，消防隊到場搶救3...

疑精神不濟釀禍...金門開車自撞翻覆 67歲駕駛輕傷

金門縣金湖鎮南雄圓環附近昨日下午發生一起自撞翻車事故。一名67歲徐姓男子駕駛白色小客車，沿黃海路由南雄往下莊方向行駛時，...

豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

台中市豐原區三陽公園旁一處路口是違停熱點，檢舉也多，警方常到場開單，其中一輛轎車違停8天被開11張罰單，附近有公民營停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。