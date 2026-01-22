聽新聞
影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮
32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫，經警到場依法酒測，呼氣酒測超標，當場被依涉公共危險罪嫌移送法辦。
台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，昨晚9時52分接獲報案，指安南區長和路一段與館前一路口發生轎車自撞事故，隨即派員到場處理。
經查，王男駕駛轎車左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞，王男僅受輕微擦傷未送醫。但經呼氣酒測值超標，當場被逮個正著。
警方指出，肇事原因仍待進一步調查釐清，同時呼籲酒後切勿駕車，以免危害自身及其他用路人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
