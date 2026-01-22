聽新聞
影／蘆洲休旅車搶快「切西瓜」轉彎！行人慘遭撞倒壓車底
新北市蘆洲區民族路今天清晨有1輛休旅車在巷口轉彎時，占用來車道搶快左轉彎，撞倒斑馬線旁行人並壓在車底下，經拖吊車和消防隊員協力脫困，傷及骨盆且內出血緊急送醫。肇事駕駛將依法受罰且可能面臨刑責。
初步了解，48歲陳姓男子清晨7時許駕駛休旅車，自408巷8弄口欲左轉民族路主線，行經交岔路口未達中心處即搶快占用來車道左轉彎，在斑馬線旁撞倒行人，60歲李姓婦人慘遭壓在車底下無法脫困。
警方獲報趕抵後通報拖吊車到場將肇事汽車抬起，才由消防隊員協助行人脫困，初步檢視造成骨盆受傷且有內出血，包紮後送往北市新光醫院急診。
陳男駕駛汽車行近行人穿越道，雖然有先暫停於巷口，起步後卻撞倒行人，因未達路口中心點即「切西瓜」搶快提前切入對向車道斜線轉彎，確定違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，將受罰600元以上1800元以下罰鍰；且可能面臨過失傷害罪。
至於是否違反高度保障行人絕對優先路權的「帝王條款」道交條例第44條，尚待後續進一步調查釐清。若違反第44條因而肇事致人受傷至少罰鍰1萬8千元以上3萬6千元以下、吊扣駕駛執照1年至2年；若傷勢判定為重傷，則處3萬6千元罰鍰，直接吊銷駕照。
