疑精神不濟釀禍...金門開車自撞翻覆 67歲駕駛輕傷
金門縣金湖鎮南雄圓環附近昨日下午發生一起自撞翻車事故。一名67歲徐姓男子駕駛白色小客車，沿黃海路由南雄往下莊方向行駛時，疑因精神不濟，車輛突然偏離車道，衝出路面自撞邊坡，整輛車翻覆、底朝天，引起路過民眾側目與熱議。
事故發生於下午2時58分，119救護人員獲報趕抵後，發現駕駛僅手腳輕微擦挫傷，經現場包紮處置後，無須送醫。警方隨後到場處理，迅速排除事故車輛交通疏導，未影響交通。
警方表示，經對駕駛實施酒精濃度檢測，初步排除酒後駕車情形，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。
金湖分局也藉此提醒用路人，駕駛上路應隨時注意自身精神狀況，疲勞或精神不濟時，專注力與反應能力都會明顯下降，容易釀成事故。若感到疲倦，應立即停車休息，切勿勉強行車，以確保自身與他人行車安全。
