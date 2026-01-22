快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

疑精神不濟釀禍...金門開車自撞翻覆 67歲駕駛輕傷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮南雄圓環附近昨日下午發生一起自撞翻車事故。一名67歲徐姓男子駕駛白色小客車，沿黃海路由南雄往下莊方向行駛時，疑因精神不濟，車輛突然偏離車道，衝出路面自撞邊坡，整輛車翻覆、底朝天，引起路過民眾側目與熱議。

事故發生於下午2時58分，119救護人員獲報趕抵後，發現駕駛僅手腳輕微擦挫傷，經現場包紮處置後，無須送醫。警方隨後到場處理，迅速排除事故車輛交通疏導，未影響交通。

警方表示，經對駕駛實施酒精濃度檢測，初步排除酒後駕車情形，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

金湖分局也藉此提醒用路人，駕駛上路應隨時注意自身精神狀況，疲勞或精神不濟時，專注力與反應能力都會明顯下降，容易釀成事故。若感到疲倦，應立即停車休息，切勿勉強行車，以確保自身與他人行車安全。

金門縣金湖鎮南雄圓環附近，昨下午發生一起自撞翻車事故，車內物品散落一地。圖／警方提供
金門縣金湖鎮南雄圓環附近，昨下午發生一起自撞翻車事故，車內物品散落一地。圖／警方提供
金門縣金湖鎮南雄圓環附近，昨下午發生一起自撞翻車事故，現場到處是車窗玻璃碎片。圖／警方提供
金門縣金湖鎮南雄圓環附近，昨下午發生一起自撞翻車事故，現場到處是車窗玻璃碎片。圖／警方提供

自撞

延伸閱讀

金門115年首例水獺通報死亡 待解剖綜合判定死因

世華跨海金門送暖 高規格400萬救護車進駐金湖分隊

影／引小英「沒有人應為自己認同道歉」名言 陳玉珍堅持：我是金門人

中壢男跨雙黃線「切西瓜」迴轉釀禍！19歲騎士慘遭擊落

相關新聞

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

台中市林姓男子昨天清晨情緒失控割傷手腕，由妻子陪同前往中港澄清醫院急診室，過程中疑不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找...

影／「碰！」台南男開車左轉不慎撞倒燈桿 酒測超標當場被逮

32歲王姓男子昨晚涉酒後開車，行經台南安南區長和路一段與館前一路口時，「碰！」左轉時不慎撞擊路旁燈桿，造成車輛及燈桿損壞...

影／蘆洲休旅車搶快「切西瓜」轉彎！行人慘遭撞倒壓車底

新北市蘆洲區民族路今天清晨有1輛休旅車在巷口轉彎時，占用來車道搶快左轉彎，撞倒斑馬線旁行人並壓在車底下，經拖吊車和消防隊員協力脫困，傷及骨盆且內出血緊急送醫。肇事駕駛將依法受罰且可能面臨刑責。

影／高雄大社興建中佛堂起火 濃煙火舌直竄驚人

高雄市大社區1處西興建中的佛堂今天發生火警，由於建築物內雜物燃燒，外面也以塑膠板防塵施工，火勢延燒猛烈，消防隊到場搶救3...

疑精神不濟釀禍...金門開車自撞翻覆 67歲駕駛輕傷

金門縣金湖鎮南雄圓環附近昨日下午發生一起自撞翻車事故。一名67歲徐姓男子駕駛白色小客車，沿黃海路由南雄往下莊方向行駛時，...

豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

台中市豐原區三陽公園旁一處路口是違停熱點，檢舉也多，警方常到場開單，其中一輛轎車違停8天被開11張罰單，附近有公民營停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。