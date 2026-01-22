豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

台中市豐原區三陽公園旁一處路口是違停熱點，檢舉也多，警方常到場開單，其中一輛轎車違停8天被開11張罰單，附近有公民營停車場，民眾說這名車主被開的罰單都可租車位繳2到3個月停車費；記者今天到場發現該路口仍有違停車輛，其中一輛轎車擋風玻璃已夾5張罰單。

臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）昨晚有熱心民眾PO出照片說，他雞婆一下，提醒一輛銀色轎車，長期停在豐原區三陽公園對面路口已二周，研判可能每天被開一張罰單，車擋風玻璃夾了約10張罰單，車主雖然違規，被開很多罰單仍於心不忍，PO文者請認識這名車主的人通知他移車，做功德。

此文一PO，銀色轎車今天已開離，豐原警分局表示，該車自115年1月14日起，即遭民眾檢舉違規停放於豐原區三陽公園旁交叉路口，經查已違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，得處600元以上、1200元以下罰鍰。

員警接獲檢舉後即到場查證，確認違規事實明確，依法予以舉發，截至昨天為止，累計舉發共11件。豐原分局員警今天上午巡邏行經該址時發現，該違停車輛已經駛離現場。

警方表示，違規停車屬即時性且可重複發生之違規行為，車輛如於不同時間再次停放於禁止停車路段時，即構成新的違規事實，警方可於間隔2小時後再次予以舉發。倘違規停車處所為交通流量大、嚴重擋住出入或有明顯危害交通安全之虞時，警方則會視情況通報交通局，派遣拖吊車將該違規車輛拖吊移置保管到拖吊場。