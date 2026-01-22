打詐高手到位！警局長林宏昇上任首日亮牌 台東反詐全面升級
台東縣警察局新任局長林宏昇甫於昨天上任，今天隨即主持「165打詐儀表板」記者會，首度對外展現上任後打擊詐騙的強烈決心，也宣告台東警方將全面升級反詐作為。
林宏昇過去曾任台南刑事警察大隊長，刑警資歷完整。任內連續4年在攔阻詐騙案件數與金額2項指標上，均名列全國第一，有效守住民眾荷包，深獲肯定，被警界封為「打詐高手」。
他在記者會中表示，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣去年12月間共發生84件詐欺案件，總財損為1928.2萬元，前5大高發手法中依序為網路購物、假投資、假求職、假交友及色情應召詐騙手法，提醒民眾留意假網路購物詐騙，並解析收到詐騙包裹的處理管道；
另近期透過色情應召手法詐財案件增加，以誘導民眾購買點數、提供序號等手段取得不法利益，警察局期盼藉此機會與超商聯手宣導，提高大眾識詐知能。
會中也邀請全家便利商店四維門市分享成功攔阻案例，當時該店店員覺察顧客購買點數時神情異常，亦說不清購買原因，初步判斷可能遭詐，主動關懷提問，成功攔阻詐騙陷阱，凸顯店員落實「關懷提問」是阻斷詐騙金流的第一道防線，未來將持續與警方合作，強化宣導識詐觀念。
林宏昇表示，詐騙犯罪已成為當前社會治安最嚴峻的挑戰之一，未來將以數據導向、跨機關合作為核心策略，透過打詐儀表板掌握最新詐騙趨勢，結合大數據分析，精準從源頭阻斷詐騙金流與人流。
他強調，警方將持續與金融機構、檢調單位及相關部會密切合作，全面圍堵詐騙集團，展現打擊犯罪、穩定治安的決心，讓民眾生活更安心。再次呼籲，民眾若接獲可疑來電、投資訊息或不明連結，務必提高警覺，第一時間撥打110報案，或撥打165反詐騙諮詢專線查證，共同築起防詐防線。
