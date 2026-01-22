影／住警器作響！台南透天厝凌晨起火 2人及時逃生

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區今天凌晨傳出民宅火警，現場傳出大量濃煙，幸屋內裝設住警器並作響，2人及時逃生，起火原因仍待進一步釐清。

白河區民安路一棟4樓透天厝在凌晨3點2分傳出火煙，路人發現異狀通知附近超商報案，台南市消防局出動消防15車34人義消2人在10分鐘內趕至，發現1樓有火煙，有2人已先逃出屋內，受困在2樓陽台，由消防隊員架梯救出未受傷。

消防隊員破壞1樓鐵捲門進入，發現燃燒一樓雜物約5平方公尺，在清晨3點32分撲滅火勢，現場發現有安裝住警器並作響。

屋主事後表示，火警發生當下正在房間睡覺，幸好屋內所安裝住警器即時偵測濃煙並發出警報聲響示警，得以發覺異常，幸未造成人員傷亡，為緊急應變爭取寶貴時間。

消防局長楊宗林、第一大隊大隊長邱國禎說，居家安裝住宅用火災警報器才能在危急關鍵時刻爭取寶貴應變黃金時間，保障民眾居家生命財產安全，消防局也將持續強化防火宣導與專業救災量能。

消防隊員架梯救出逃出屋內受困陽台2人，幸均未受傷。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區今天凌晨傳出民宅火警，屋內一樓部分燒毀。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區今天凌晨傳出民宅火警，現場傳出大量濃煙，幸屋內裝設安裝住警器並作響，2人及時逃生。記者謝進盛／翻攝
相關新聞

豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

台中市豐原區三陽公園旁一處路口是違停熱點，檢舉也多，警方常到場開單，其中一輛轎車違停8天被開11張罰單，附近有公民營停車...

打詐高手到位！警局長林宏昇上任首日亮牌 台東反詐全面升級

台東縣警察局新任局長林宏昇甫於昨天上任，今天隨即主持「165打詐儀表板」記者會，首度對外展現上任後打擊詐騙的強烈決心，也...

急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

去年4月，台南市某醫院急診室發生一起醫療暴力事件。一名病患於就醫期間，因不滿護理人員未能隨時陪同在側，情緒失控，當場大聲...

影／台南豬舍清晨起火 逾百頭豬葬身火窟慘淪為烤豬

台南市後壁區安溪寮今清晨傳出一處養豬場不明原因起火，養豬場內約百頭豬葬身火窟淪為烤豬，火警也燒毀旁邊一輛轎車，起火原因及...

台中失智嬤推輪椅走走停停5公里 愛心手鍊讓警迅速找到家屬

台中市1名89歲失智婦日前迷路街頭，台中市大雅警分局潭子派出所員警到場，從失智婦的左手愛心手鍊迅速找到家屬；員警追查發現...

