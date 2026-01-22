影／住警器作響！台南透天厝凌晨起火 2人及時逃生

台南市白河區今天凌晨傳出民宅火警，現場傳出大量濃煙，幸屋內裝設住警器並作響，2人及時逃生，起火原因仍待進一步釐清。

白河區民安路一棟4樓透天厝在凌晨3點2分傳出火煙，路人發現異狀通知附近超商報案，台南市消防局出動消防15車34人義消2人在10分鐘內趕至，發現1樓有火煙，有2人已先逃出屋內，受困在2樓陽台，由消防隊員架梯救出未受傷。

消防隊員破壞1樓鐵捲門進入，發現燃燒一樓雜物約5平方公尺，在清晨3點32分撲滅火勢，現場發現有安裝住警器並作響。

屋主事後表示，火警發生當下正在房間睡覺，幸好屋內所安裝住警器即時偵測濃煙並發出警報聲響示警，得以發覺異常，幸未造成人員傷亡，為緊急應變爭取寶貴時間。