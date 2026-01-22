影／住警器作響！台南透天厝凌晨起火 2人及時逃生
台南市白河區今天凌晨傳出民宅火警，現場傳出大量濃煙，幸屋內裝設住警器並作響，2人及時逃生，起火原因仍待進一步釐清。
白河區民安路一棟4樓透天厝在凌晨3點2分傳出火煙，路人發現異狀通知附近超商報案，台南市消防局出動消防15車34人義消2人在10分鐘內趕至，發現1樓有火煙，有2人已先逃出屋內，受困在2樓陽台，由消防隊員架梯救出未受傷。
消防隊員破壞1樓鐵捲門進入，發現燃燒一樓雜物約5平方公尺，在清晨3點32分撲滅火勢，現場發現有安裝住警器並作響。
屋主事後表示，火警發生當下正在房間睡覺，幸好屋內所安裝住警器即時偵測濃煙並發出警報聲響示警，得以發覺異常，幸未造成人員傷亡，為緊急應變爭取寶貴時間。
消防局長楊宗林、第一大隊大隊長邱國禎說，居家安裝住宅用火災警報器才能在危急關鍵時刻爭取寶貴應變黃金時間，保障民眾居家生命財產安全，消防局也將持續強化防火宣導與專業救災量能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言