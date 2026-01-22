急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

去年4月，台南市某醫院急診室發生一起醫療暴力事件。一名病患於就醫期間，因不滿護理人員未能隨時陪同在側，情緒失控，當場大聲咆哮，並徒手毆打正在執行醫療業務的護理人員，造成該名護理人員身體多處鈍挫傷，也留下嚴重心理創傷。事件發生後，院方依規定通報台南市政府衛生局及台南地檢署。

全案經檢警偵辦並提起公訴，台南地方法院於去年12月作出判決，認定施暴行為已構成妨害醫療業務，判處施暴者4個月有期徒刑。台南市衛生局今天重申，對任何形式的醫療暴力一律「零容忍」。

衛生局指出，本案判決清楚向社會傳達明確訊息，暴力行為沒有任何正當理由，必須付出法律代價。醫療暴力不僅傷害第一線醫護人員的身心健康，也會嚴重干擾醫療秩序，影響其他患者的就醫權益。

衛生局長李翠鳳表示，依醫療法第24條及第106條規定，為保障醫療機構醫事人員及緊急救護人員執行業務與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨礙醫療業務。醫療暴力案件屬公訴罪，檢調單位將主動偵辦，施暴者切勿誤以為道歉或和解即可免除刑責。

市長黃偉哲指出，醫護人員在高負荷的醫療環境下，仍堅守崗位為市民健康把關，民眾就醫時應尊重醫療專業、體諒醫護辛勞。他強調，暴力行為不僅無法縮短等待時間，反而可能癱瘓醫療體系，損害所有患者的就醫權益。