台中失智嬤推輪椅走走停停5公里 愛心手鍊讓警迅速找到家屬
台中市1名89歲失智婦日前迷路街頭，台中市大雅警分局潭子派出所員警到場，從失智婦的左手愛心手鍊迅速找到家屬；員警追查發現，失智婦竟然自己推著輪椅，從台中市北屯區住處走走停停5公里到潭子區，途中經過許多車流大道路，幸好有驚無險。
潭子派出所警員曾資勝、湯懷於晚上7時巡邏時接獲報案，指潭子區勝利路附近有1名疑似迷途阿嬤徘徊街頭。員警立即趕赴現場，發現坐在輪椅上的老婦未帶任何證件，且因配戴假牙、神情緊張，說話口齒不清，無法清楚表達身分。
警員曾資勝細心觀察老婦人全身細節，發現她左手腕配戴「失智症身分識別手鍊」，隨即依手鍊上的聯絡資訊聯繫家屬，順利查出她89歲，家住北屯區東山路，與警方發現地點相距約5公里。她可走路，但無法走遠，因此推著輪椅走走停停走了5公里。
她女兒接獲通知後趕赴派出所，情緒激動表示，母親平時由外籍看護照顧，當天疑似趁看護不注意時獨自外出，家人發現後四處尋找，心急如焚，直到接到警方來電，才終於放下心中大石，對警方的即時協助頻頻表達感謝。
大雅警分局呼籲，家中若有失智長者，除了應多加留意外，可向社會局申請配戴「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡方式。使長者走失時，讓警方或熱心民眾第一時間提供協助，避免意外發生。
