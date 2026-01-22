基隆小隊長捨身殉職！消防局臉書黑白哀悼：記得祢為救人犧牲自己

快訊

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。消防局在臉書發文追悼，「任務已經結束！一路好走」、「我們會記得祢為了救人而犧牲了自己！」

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，一戶2樓住家昨天深夜發生火警，22歲女子受困火場，41歲的詹能傑第三度進入火場搜救時找到時，提供面罩給她保命，兩人都送醫不治。

火勢撲滅後，消防局在臉書上傳黑白照片追悼詹能傑，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

看到貼文的民眾紛紛留言，「辛苦了 一路好走 向英雄致敬」、「謝謝你的勇敢大愛 ，一路好走」、「這訊息讓我為你難過哭的很傷心，非常不捨能傑英雄」、「會永遠記得祢，還有祢那些英勇的故事！」，文字間充滿敬意與不捨。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。記者游明煌／翻攝
