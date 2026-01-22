119節剛過…基隆火警小隊長殉職！「消防神主牌」直指雜物困死了英雄

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

119消防節剛過，今傳出消防員英勇救人殉職憾事。基隆市昨晚民宅火警悶燒到今天凌晨撲滅，仁愛分隊小隊長詹能傑為搜救受困的22歲余姓女子，三度進入火場，並將面罩脫下給余女，他因此嗆昏送醫不治。網紅「消防神主牌」在Threads發文追悼，「用命換命，他摘下自己的面罩給了22歲的她，自己卻被雜物困死在火場」。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚一棟6層樓的民宅2樓起火，一直悶燒到今天凌晨撲滅。由於起火點堆滿資源回收的衣服、雜物，22歲余姓女住戶受困，由於雜物堆積及空間狹小，造成搶救困難。

「消防神主牌」表示，今早基隆的雨很冷，但淚是燙的，稍早痛失了一名優秀的同仁。這不是電影，是剛剛發生的殘酷現實。害死詹能傑的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。「這是一命換一命的沉重」。

「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧」。「消防神主牌」表示，清空那些「以後會用到」的垃圾。「別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課」。

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑送醫不治殉職。記者游明煌／攝影
41歲仁愛分隊小隊長詹能傑送醫不治殉職。記者游明煌／攝影

基隆 神主牌 消防員

