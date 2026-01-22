快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

醫院示意圖。圖／本報資料照

台中中港澄清醫院傳暴力事件，一名疑似酒後自殘男子昨天清晨大鬧醫院急診處，該男子疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌拳毆打姜姓男護理師，造成造成護理師頭部外傷、有腦震盪現象，住院治療觀察；涉嫌行凶的男子後遭警方逮捕，醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴討回公道。

據了解，這名男子在昨天清晨在手腕處自殘後，由妻子陪同送進急診室，醫師診療時，疑似不滿醫師治療，起身追打醫師不成，還跑到門診外找人，詹姓男護理師向男子的妻子說明加壓止血等治療過程時，男子突然衝回來，毆打詹姓護理師頭部，後被警衛及其妻等阻擋到門外。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，這名男患者疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警。

蔡哲宏說明，姜姓護理師是資深護理人員，當時看到患者手部傷口還沒來得及處理，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，沒想到遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

台中中港澄清醫院外觀。圖／翻攝自官網
台中中港澄清醫院外觀。圖／翻攝自官網

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

