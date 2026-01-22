台南東區連棟4層樓出租住宅今晨火警3人送醫 消防員疏散9人
台南東區自由路4樓出租住宅今晨1時許2樓處起火冒出濃煙，傳出4樓及頂樓有人受困，消防局調派大批人車前往搶救，抵達後陸續疏散7人，立即布線滅火，入內搜索後分別找到2名受困者，共2女、1男分別嗆傷、呼收不順清醒送醫。屋主表示，疑似電線走火，有財損須火調。
據調查，3人受傷送醫，住2樓的27歲男子口腔有碳粒，喉嚨不舒服；4樓27歲女子嗆傷，臉部煙燻；頂樓41歲女子呼吸不順，口鼻有碳粒，3人均清醒，分別送往3家醫院診治。
消防局零時55分接獲鄰居報案，自由路一段住宅傳出火警，現場為4層鋼筋連棟建物為出租住宅，2樓處起火，消防局共調派二梯次19車、54人及役男3人前往灌救，約20分鐘火勢撲滅。
同時，屋主接獲通報，趕到現場了解狀況，消防人員逐層搜索，經屋主確認，住戶均已疏散。據統計，共疏散9人，3人送醫。屋主表示，有財損須火調，疑似電線走火，燃燒內部雜物。
