生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的民宅2樓起火，一直悶燒到今天凌晨撲滅，22歲余女子受困火場，受困救出7小時救出時已OHCA（到院前心肺功能停止）。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑送醫不治殉職。消防人員表示，因為屋內堆滿雜物全面悶燒，不斷崩落，造成搶救困難。

詹能傑殉職前共三次進入火場搶救余女，他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人要小心，說到處都是衣服，不小心碰到就會整個像「山崩」下來。記者游明煌／攝影
詹能傑殉職前共三次進入火場搶救余女，他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人要小心，說到處都是衣服，不小心碰到就會整個像「山崩」下來。記者游明煌／攝影

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的民宅2樓起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓，屋內余姓屋主外出工作，余妻林姓阿嬤先逃出，22歲余姓女兒受困火場。

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三次進入火場救人，第三次找到人把面罩給余女，仍拉救不出來，他被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。

詹能傑共三次進入火場搶救余女，他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，門後面有很多雜物，床很高，但上面沒有人，到處都是衣服，不小心碰到就會整個像「山崩」下來，要很小心。

余姓屋主趕回家發現大火相當難過，在1樓焦急等待，他表示，平常太太有撿回收的習慣，並把回收物堆置在家中，撿回收物已有多年的時間。余姓女兒沒有工作，十分孝順，平時都在家裡照顧她媽媽。

六合里長潘德發表示，因為起火2樓堆滿資源回收的衣服、雜物，因悶燒過久，造成整棟大樓竄出濃煙，社區警報器大響，住戶互相走告逃生，火警系統有發揮功能，但起火戶屋主的女兒則受困火警，雜物堆積及空間狹小，造成搶救困難。

市議員鄭愷玲也趕至現場關心及協助，她說，屋內雜物太多造成搶救困難。

消防人員表示，因為屋內堆滿雜物全面悶燒，不斷崩落，造成搶救困難，只能先排煙，再分批不斷進入搜救，今天上午已滅火，鑑識人員採證調查釐清起火原因。

阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤屋內堆滿資源回收物搶救困難，釀消防員死亡、女兒OHCA。記者游明煌／攝影
阿嬤屋內堆滿資源回收物搶救困難，釀消防員死亡、女兒OHCA。記者游明煌／攝影
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤屋內堆滿資源回收物搶救困難，釀消防員死亡、女兒OHCA。記者游明煌／攝影
阿嬤屋內堆滿資源回收物搶救困難，釀消防員死亡、女兒OHCA。記者游明煌／攝影
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝
阿嬤堆滿資源回收物搶救困難影像曝。記者游明煌／翻攝

