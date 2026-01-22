聽新聞
29歲男喝醉一言不合砸飲料店 主動到案後醉倒在派出所

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區東平路一家飲料店，昨晚8時20分許被楊姓男子持ㄇ字型立牌砸店，警方據報啟動快打警力趕往，但楊男已自行到派出所投案，還一度因太醉就在派出所裡醉倒，警方後來依恐嚇、毀損罪依法究辦。

警方說，楊男（29歲）因感情因素情緒不穩，昨晚由2名友人陪同開車外出散心，途經東平路某飲料店時，楊男因口渴下車買飲料，卻因飲料糖度問題和店員起爭執，他覺得店家態度有問題，即拿起置放店外之立牌砸毀店家招牌，友人一度上前制止。他砸完之後乘友人的車子離去，後來由兩位友人陪同前往派出所說明，

警方呼籲，民眾遇事應理性處理，尤其酒後容易情緒失控釀成憾事。警方對於脫序或違法行為均依法從嚴究辦，以維護市民生命及財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊男因感情因素情緒不穩，昨晚拿起置放店外之立牌砸毀店家招牌。圖／民眾提供
楊男因感情因素情緒不穩，昨晚拿起置放店外之立牌砸毀店家招牌。圖／民眾提供
楊男因感情因素情緒不穩，昨晚拿起置放店外之立牌砸毀店家招牌。圖／民眾提供
楊男因感情因素情緒不穩，昨晚拿起置放店外之立牌砸毀店家招牌。圖／民眾提供

