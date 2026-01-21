快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

聽新聞
0:00 / 0:00

左營眷村夜晚驚傳警匪追逐 嫌犯轎車失控撞工程車落網

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導

高雄市左營區一處原本寧靜的合群眷村社區，今晚竟然上演驚險警匪追逐。左營分局晚間接獲通報，發現一輛白色轎車形跡可疑，警方準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，警方隨即展開街頭驚險追逐，最後該車失控撞到一輛工程車，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。

據了解該車今晚八點多左右自高雄左營區軍校路方向轉入緯六路，闖入合群眷村社區，現場警鳴聲大作，打破原本寧靜的夜晚。嫌犯疑似因對路況不熟，在一處工地道路左轉時，不慎撞上工程車車頭，隨後整輛車衝上人行道，撞擊圍牆後停下，車內氣囊全數爆開。

警方迅速上前，將車上三名男子及一名女子拉下車並上銬控制，並在車內查獲不明數量現金。由於四人形跡可疑，警方已將人車帶回分局進一步調查，以釐清是否涉及其他刑案。突如其來的警匪追逐讓附近居民議論紛紛，對於一向安靜的眷村社區竟成為追逐現場，感到相當震驚。

高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影
高雄市左營區合群眷村社區，今晚突上演驚險警匪追逐，左營警方獲報追逐一輛形跡可疑白色轎車，準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，最後該車撞到一輛工程車失控後撞牆，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。記者劉學聖／攝影

眷村 人行道 失控

延伸閱讀

基隆殯葬管理所外包清潔員被殺傷 凶嫌1小時後落網

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

影／台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

嫌每月5千元零用錢太少…36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

相關新聞

影／北市驚傳死亡車禍 6旬翁過馬路遭2車輾⋯送醫亡

台北市中山區建國高架橋下今天晚上發生死亡車禍，吳姓老翁綠燈走斑馬線過馬路，遭車輛撞上後又遭後車輾過，沒有生命跡象送醫搶救...

左營眷村夜晚驚傳警匪追逐 嫌犯轎車失控撞工程車落網

高雄市左營區一處原本寧靜的合群眷村社區，今晚竟然上演驚險警匪追逐。左營分局晚間接獲通報，發現一輛白色轎車形跡可疑，警方準...

鄰居聞怪味急通報 台東博物館路社區驚見獨居男陳屍家中

台東市博物館路1棟社區大樓近日傳出異味，因5樓一戶住家多日未見人影，引起鄰里憂心。鄰居通報里長後，警消人員於今傍晚趕抵現...

高雄眷村驚險警匪追逐 4男女同車拒檢逃逸撞工程車

高雄市左營區合群社區今晚出現驚險警匪追逐。警方通報有1輛白色轎車形跡可疑，上前攔查時，轎車突然加速逃逸，警方隨即追去，上...

新北淡水社區女子墜樓 倒臥血泊失去生命跡象

新北市淡水區淡金路16巷某社區大樓外，今天下午4時許有路過民眾發現1名女子疑自高處墜落倒臥地面，救護車獲報趕抵時人已沒有...

假轉單真詐領…外送員鑽系統漏洞偷餐 警方依法送辦

花蓮市一名43歲王姓外送員涉嫌利用外送平台派單系統「轉單」的時間差，先取得取餐編號後再轉出訂單，隨即冒領餐點。店家察覺異...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。