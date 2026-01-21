左營眷村夜晚驚傳警匪追逐 嫌犯轎車失控撞工程車落網

高雄市左營區一處原本寧靜的合群眷村社區，今晚竟然上演驚險警匪追逐。左營分局晚間接獲通報，發現一輛白色轎車形跡可疑，警方準備上前攔查時，該車突然加速逃逸，警方隨即展開街頭驚險追逐，最後該車失控撞到一輛工程車，車上四名嫌犯立即被警方控制，並全數帶回進行調查中。

據了解該車今晚八點多左右自高雄左營區軍校路方向轉入緯六路，闖入合群眷村社區，現場警鳴聲大作，打破原本寧靜的夜晚。嫌犯疑似因對路況不熟，在一處工地道路左轉時，不慎撞上工程車車頭，隨後整輛車衝上人行道，撞擊圍牆後停下，車內氣囊全數爆開。