鄰居聞怪味急通報 台東博物館路社區驚見獨居男陳屍家中
台東市博物館路1棟社區大樓近日傳出異味，因5樓一戶住家多日未見人影，引起鄰里憂心。鄰居通報里長後，警消人員於今傍晚趕抵現場查訪，經由雲梯車自窗戶進入屋內，發現屋主已無生命跡象。
警方指出，該名屋主為50多歲陳姓男子，救援人員到場後反覆按鈴並撥打電話，皆未獲回應。考量住家大門結構堅固，若強行破門恐耗時甚久，經現場評估後，改由消防局調派雲梯車，自陽台窗戶進入查看。進屋後，在臥室內發現陳男倒臥床邊，已明顯死亡。
初步勘查，屋內未發現打鬥或外力侵入跡象，詳細死因仍待報請檢察官相驗釐清。
鄰居表示，最近一次見到陳男，是去年底的區權人會議。昨天起陸續聞到屋內傳出異常氣味，多次嘗試敲門與聯絡未果，才決定向里長反映狀況。
據了解，陳男長期獨自居住，社區管委會已連續數日未見其外出，且未掌握任何家屬聯絡方式。陳本身有疾病，近期暫時停工在家休養，平時與鄰居互動不多。
