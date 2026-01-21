幼兒遭保母虐待致發展遲緩 獲助返印尼與母團聚

1名印尼籍幼兒滿2個月大就遭保母虐待，造成輕度智能不足、認知發展遲緩等，透過南投地檢署、犯保協會合作，協助幼兒返回印尼與生母團聚，並以犯罪被害補償金照顧未來復健。

犯罪被害人保護協會南投分會於民國113年6月，接獲南投地方檢察署轉介通報1名受害當時2個月大的印尼籍幼兒疑遭保母暴力虐待，導致腦部運動與認知功能嚴重受損，被害幼兒昏迷甦醒出院後，由關注移工族群的中華官心協會理事長官宸誼接手照顧。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，經1年多時間，透過犯保南投分會、南投地檢署協助，被害幼兒昨天踏上返鄉路，透過犯保協會與慈濟基金會合作機制，由印尼慈濟接手，啟動後續被害幼兒在印尼的關懷照顧及治療計畫，並代管重傷補償金專款專用，守護幼兒成長。

南投地檢署表示，法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝114年3月得知此案，特地探視被害幼兒，鄭銘謙指示持續整合司法與社會資源，加強照顧與陪伴，南投地檢署檢察長郭景東、犯保南投分會主委吳明賢也多次關懷訪視，被害幼兒從最初無法自行穩坐、說話，逐步學會坐、爬、行走、說話，骨折也逐漸復原。

南投地檢署表示，考量被害幼兒返國後仍需長期復健與照護，審議決定補償的犯罪被害補償金，委由犯保南投分會以信託管理方式分期支付，並與印尼慈濟合作撥付運用補償金，作為幼兒日後生活、復健、照護所需，中華官心協會陪同被害幼兒今天清晨順利抵達印尼。

根據南投地方法院刑事判決，中文譯名為布特麗的印尼籍失聯移工，收費為同是印尼失聯女移工照顧兒子，布特麗112年7月10日至15日期間，在租屋處傷害這名幼兒，導致缺氧缺血性腦病變、硬腦膜下出血，治療復健後仍造成輕度智能不足等重傷害，布特麗去年12月被依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑7年。