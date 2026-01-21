假轉單真詐領…外送員鑽系統漏洞偷餐 警方依法送辦

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市一名43歲王姓外送員涉嫌利用外送平台派單系統「轉單」的時間差，先取得取餐編號後再轉出訂單，隨即冒領餐點。店家察覺異常後將影像PO網，警方今天網路巡邏發現主動偵辦，訊後依詐欺及竊盜罪嫌移送法辦。

本案發生在昨天下午4時許，花蓮市一間雞蛋仔專賣店接獲外送平台訂單，製作3份、總價300元餐點；不久後，王姓外送員抵達店內，準確報出取餐單號「0433」，店家核對無誤後交付餐點。但約3分鐘後，另一名外送員也到店欲領取同一張訂單，業者才驚覺餐點遭冒領，只能重新製作並自行吸收成本。

業者事後在花蓮外送平台群組貼出監視器影像，希望王男出面說明；王男卻辯稱拿錯餐，更聲稱核對是「雞蛋糕與雞塊」，讓業者傻眼回應「我們是雞蛋仔專賣店，哪來的雞塊？」且取餐單號除非是接單，否則外送員無法得知，業者懷疑遭惡意偷餐，氣得將過程PO上社群平台，提醒同業提高警覺。

花蓮警分局中山派出所員警發現貼文，雖未接獲報案，仍主動聯繫店家了解情況，警方調閱平台資料與監視器畫面後，迅速鎖定王姓外送員，並於今天通知到案說明。

王男供稱，自己曾接到該筆訂單，但後來已轉單給其他外送員，因跑錯店家才造成誤會。不過警方質疑，既然已轉單，卻仍能報出正確取餐單號並領走餐點，且餐點去向不明、顧客也未收到，認定其涉嫌利用轉單空窗期「假轉單、真詐領」。

花蓮警分局表示，王男行為已涉及刑法詐欺與竊盜罪嫌，全案移送花蓮地檢署偵辦，並呼籲民眾及商家進行外送交易時，務必提高警覺，確實核對取餐人身分與訂單資訊，避免因疏於查證而造成財物損失；警方對於任何不法行為均將積極查察、依法究辦，絕不寬貸。

花蓮市王姓外送員涉嫌利用外送平台派單系統「轉單」時間差，先取得取餐編號後再轉出訂單，隨即冒領餐點，警方訊後依詐欺及竊盜罪嫌移送法辦。圖／花蓮警分局提供
花蓮市王姓外送員涉嫌利用外送平台派單系統「轉單」時間差，先取得取餐編號後再轉出訂單，隨即冒領餐點，警方訊後依詐欺及竊盜罪嫌移送法辦。圖／花蓮警分局提供

