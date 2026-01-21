彰化竹塘鄉瓦斯行大火延燒鐵皮倉庫 多空桶無人傷

快訊

中央社／ 彰化21日電

彰化竹塘鄉一間瓦斯行，今天下午突然發生大火，延燒一旁鐵皮倉庫，嚇壞附近住戶；所幸存放的大多是空桶，無人員受傷受困，確切起火原因待火調釐清。

彰化縣消防局下午1時30分獲報竹塘鄉發生火警，現場為4樓建物，正在整建施工，1樓為瓦斯行，有放置瓦斯桶，大多為空桶，無人員受困、受傷。

消防局出動大隊幕僚及9個消防分隊，共17輛各式消防車、38名消防人員、5名義消等馳援，現場由竹塘分隊小隊長王慶安、漢寶分隊長陳奕儒指揮，後續轉由第四大隊副大隊長許烱揚負責指揮搶救。

消防人員表示，燃燒瓦斯行樓地板面積約25平方公尺，並延燒一旁鐵皮倉庫約20平方公尺，人員使用圓盤切割器破門，並利用熱顯像儀監測，布設7條水線進行搶救。

火勢於下午2時11分控制、2時54分撲滅，整起案件無人員傷亡，確切起火原因及財損，有待火調人員進一步調查鑑識。

