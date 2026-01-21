彰化竹塘鄉瓦斯行大火延燒鐵皮倉庫 多空桶無人傷
彰化竹塘鄉一間瓦斯行，今天下午突然發生大火，延燒一旁鐵皮倉庫，嚇壞附近住戶；所幸存放的大多是空桶，無人員受傷受困，確切起火原因待火調釐清。
彰化縣消防局下午1時30分獲報竹塘鄉發生火警，現場為4樓建物，正在整建施工，1樓為瓦斯行，有放置瓦斯桶，大多為空桶，無人員受困、受傷。
消防局出動大隊幕僚及9個消防分隊，共17輛各式消防車、38名消防人員、5名義消等馳援，現場由竹塘分隊小隊長王慶安、漢寶分隊長陳奕儒指揮，後續轉由第四大隊副大隊長許烱揚負責指揮搶救。
消防人員表示，燃燒瓦斯行樓地板面積約25平方公尺，並延燒一旁鐵皮倉庫約20平方公尺，人員使用圓盤切割器破門，並利用熱顯像儀監測，布設7條水線進行搶救。
火勢於下午2時11分控制、2時54分撲滅，整起案件無人員傷亡，確切起火原因及財損，有待火調人員進一步調查鑑識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言