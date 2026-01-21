基隆殯葬管理所外包清潔員被殺傷 凶嫌1小時後落網
基隆市李姓男子與負責殯葬管理所外包清潔工作的蘇姓男子，疑有感情等紛爭，李男今天下午持刀在清潔人員休息室砍傷蘇男，蘇的邱姓同事也被波及。李男行凶後躲在附近，並未跑遠，警方發現後逮捕，帶分警局依涉犯殺人未遂罪偵辦。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲報案，殯葬管理所外包清潔班隊員的休息室有人受傷。消防隊員抵達現場，看見40多歲蘇男胸部有多處刀傷，滿身是血，並有血胸及吐血，趕緊為他止血，並送往基隆長庚醫院急救。邱男在為蘇男解圍時，手部也掛彩送醫。兩人經治療，均已暫無生命危險。
警方獲報到場調查，依據現場人士的描述，1個多小時後在清潔班隊休息室附近的偏僻小巷，看到33歲李男形跡可疑，盤查發現是行凶嫌犯予以逮捕，但尚未尋獲作案的凶刀。
