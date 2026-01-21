聽新聞
台中酒駕男撞路邊車自己也翻車受傷 警方移送法辦
台中市神岡區和睦路一段今天下午發生車禍，警方查出男子涉嫌酒駕撞停路邊車輛，男子的車側翻他受傷，被送醫治療，他酒測值超標，警方依公共危險罪嫌移送法辦。
豐原警分局今天下午1時23分接獲報案指稱，神岡區和睦路一段有交通事故發生，立即派員警前往處理。
員警到場初步調查，62歲詹姓男子駕駛轎車，沿和睦路一段往東方向行駛，行經事故地點時，所駕駛轎車右前車頭不慎與路邊停放轎車左後車尾發生碰撞，致詹男車輛翻覆。
警方依規定對詹男實施酒精濃度測試，經檢測有酒精反應，酒測值超標；詹男於事故中頭部及右手有擦挫傷，經送醫治療後無生命危險。全案警詢後依刑法公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。
社口交通小隊長蔡榮輝呼籲，警方對酒後駕車採取零容忍立場，將持續強化取締作為，以保障用路人及行人的生命安全，並提醒市民，酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴，切勿心存僥倖，豐原分局將持續強勢執法，確保市民大眾通行安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
