影／台南五妃、西門路口昨破大洞今吞車 居民騎車穿越險象環生

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌，一輛砂石車後輪當場被吞沒；經排除事故，市府工務局今裁罰營造廠9萬元，持續善後，但不少居民仍從此路口騎車返家，差點騎入坑洞內，險象環生。

昨下午2時許五妃街接近西門路口處路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，今天上午再度發生坍塌；工務局表示，今天的坑洞，是廠商為儘快恢復交通及善後，機具施作重壓造成，疑似工地連續壁的滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。

昨天的大坑洞經工務局調派廠商前往灌漿回填，穩定路基，避免擴大影響到住宅的安全，今天的坍塌則仍在善後中；不過當地居民為了騎車返家，目前仍陸續從此路口穿越而過，有人差點騎入坑洞內，險象環生，工務局已要求先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失事宜。

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（左處坑洞）。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（左處坑洞）。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞（右處填補處），所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（左處坑洞）。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞（右處填補處），所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（左處坑洞）。記者袁志豪／攝影
當地居民為了騎車返家，目前仍陸續從此路口穿越而過，有人差點騎入坑洞內，險象環生。記者袁志豪／攝影
當地居民為了騎車返家，目前仍陸續從此路口穿越而過，有人差點騎入坑洞內，險象環生。記者袁志豪／攝影
當地居民為了騎車返家，目前仍陸續從此路口穿越而過，有人差點騎入坑洞內，險象環生。記者袁志豪／攝影
當地居民為了騎車返家，目前仍陸續從此路口穿越而過，有人差點騎入坑洞內，險象環生。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞（左處填補處），所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（右處坑洞）。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞（左處填補處），所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌（右處坑洞）。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌。記者袁志豪／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌。記者袁志豪／攝影

工地 台南

