影／台南五妃、西門路口昨破大洞今吞車 居民騎車穿越險象環生

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌，一輛砂石車後輪當場被吞沒；經排除事故，市府工務局今裁罰營造廠9萬元，持續善後，但不少居民仍從此路口騎車返家，差點騎入坑洞內，險象環生。

昨下午2時許五妃街接近西門路口處路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，今天上午再度發生坍塌；工務局表示，今天的坑洞，是廠商為儘快恢復交通及善後，機具施作重壓造成，疑似工地連續壁的滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。